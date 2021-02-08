Özellikle Avrupa'da yayılmaya başlayan ve aile yapısına mızrak gibi saplanan LGBT sapkınlığı, ülkemizde de ekranlar üzerinden büyük bir tehdite dönüştü.

DİZİ VE FİLMLERLE MASUMLAŞTIRILIYOR

Bu sapkınlığın dünya genelinde yayılmasında ise dizi, film ve siyasi kampanyalarla masumlaştırılması ve normalleştirilmesi önemli rol oynuyor. Çizgi diziler ile çocukların zihin yapısında bu kavramlar meşrulaştırılarak sapkınlık özendiriliyor.

NETFLIX'TEN SONRA DISNEY CHANNEL

Türkiye'de bu sapkınlığı normalleştiren kurumların başında, neredeyse her projesinde bir eşcinsel karaktere yer veren ABD merkezli dizi ve film platformu Netflix geliyor. Netflix'in çocukları bu sapkınlığa özendirdiği projeler ülkemizde tepki ile karşılanırken, bir diğer ABD'li kuruluş Disney Channel da sapkınlık projesinin merkezi oldu.