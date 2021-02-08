Özellikle Avrupa'da yayılmaya başlayan ve aile yapısına mızrak gibi saplanan LGBT sapkınlığı, ülkemizde de ekranlar üzerinden büyük bir tehdite dönüştü.
DİZİ VE FİLMLERLE MASUMLAŞTIRILIYOR
Bu sapkınlığın dünya genelinde yayılmasında ise dizi, film ve siyasi kampanyalarla masumlaştırılması ve normalleştirilmesi önemli rol oynuyor. Çizgi diziler ile çocukların zihin yapısında bu kavramlar meşrulaştırılarak sapkınlık özendiriliyor.
NETFLIX'TEN SONRA DISNEY CHANNEL
Türkiye'de bu sapkınlığı normalleştiren kurumların başında, neredeyse her projesinde bir eşcinsel karaktere yer veren ABD merkezli dizi ve film platformu Netflix geliyor. Netflix'in çocukları bu sapkınlığa özendirdiği projeler ülkemizde tepki ile karşılanırken, bir diğer ABD'li kuruluş Disney Channel da sapkınlık projesinin merkezi oldu.
"MUCİZE: UĞUR BÖCEĞİ İLE KARA KEDİ" ADLI ÇİZGİ DİZİDE SAPKINLIK PROPAGANDASI
Disney Channel'da yayınlanan Fransız yapımı "Mucize: Uğur Böceği ile Kara Kedi" adlı çizgi dizide eşcinsel sapkınlığın özendirildiği ve bu karakterlerin çizgi dizide ve özel bölümlerinde yer aldığı ortaya çıktı.
KARAKTERLERİN GÖRÜNTÜSÜ VE AKSESUARLARI ÜZERİNDEN MESAJ
Çizgi dizide özellikle ikinci sezondan sonra diziye dahil edilen çizgi karakterlerle eşcinsellik özendirildi ve her bölümde farklı sahnelerle çocukların zihnine pompalandı.