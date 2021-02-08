MHRS SABİT TELEFON NUMARASI

ALO 182 numaralı çağrı merkezi ile 7/24 ulaşabilirsiniz

182 NEDEN ARANMIYOR, DÜŞMÜYOR?

ALO 182 hattına ulaşılamamasının nedeni sistemde bulunan yoğunluk. Çok fazla insan hastane randevusu için 182'yi aradığından dolayı hat meşgul çalabiliyor. Yapılması gereken ise tekrar tekrar deneyerek hatta ulaşmaya çalışmak. Birkaç denemeden sonra ulaşmanız mümkün olacaktır.

MHRS RANDEVU ALMA İŞLEMİ



Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde yeni üyelik almak için www.hastanerandevu.gov.tr internet adresine gidilerek, sağ tarafta yer alan "Randevu Al" butonuna bastıktan sonra yönlendirilen sayfa MHRS giriş ekranı. Giriş ekranında isterseniz e-devlet ile giriş yapabilir, isterseniz de "Yeni Üye" seçeneğine tıklayarak üyelik işleminizi yapabilirsiniz. Üye olurken sizde belirleyeceğiniz bir şifre ve T.C. kimlik numaranız ile işlemi tamamlayabilirsiniz.