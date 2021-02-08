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    • 08.02.2021 18:48
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    Gündemde yüzbinlerce kişi , ? Sorusunun yanıtını arıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle hastaneye gitmeden randevu almak ve sonuç öğrenmek isteyen vatandaşlar 182 hattında yoğunluk oluşturuyor. İnternet kullanıcıları ise ? Sorusuna yanıt arıyor. Peki Merkezi Hekim Randevu Sistemi MHRS’ye nasıl ulaşılır? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    182 neden aranmıyor, düşmüyor?

    Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) sayesinde vatandaşlar hastanelere ilişkin işlemlerini kolayca halledebiliyor. Özellikle pandemi döneminde hastaneye gitmeden randevu almak isteyenler 182 hattını arıyor. Bazı zamanlarda ise hat meşgul oluyor, aranmıyor ya da düşmüyor, peki bunun sebebi nedir? 182 neden aranmıyor, düşmüyor? MHRS hastane randevusu nereden ve nasıl alınır?

    MHRS SABİT TELEFON NUMARASI

    ALO 182 numaralı çağrı merkezi ile 7/24 ulaşabilirsiniz

    182 NEDEN ARANMIYOR, DÜŞMÜYOR?

    ALO 182 hattına ulaşılamamasının nedeni sistemde bulunan yoğunluk. Çok fazla insan hastane randevusu için 182'yi aradığından dolayı hat meşgul çalabiliyor. Yapılması gereken ise tekrar tekrar deneyerek hatta ulaşmaya çalışmak. Birkaç denemeden sonra ulaşmanız mümkün olacaktır.

    MHRS RANDEVU ALMA İŞLEMİ

    Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde yeni üyelik almak için www.hastanerandevu.gov.tr internet adresine gidilerek, sağ tarafta yer alan "Randevu Al" butonuna bastıktan sonra yönlendirilen sayfa MHRS giriş ekranı. Giriş ekranında isterseniz e-devlet ile giriş yapabilir, isterseniz de "Yeni Üye" seçeneğine tıklayarak üyelik işleminizi yapabilirsiniz. Üye olurken sizde belirleyeceğiniz bir şifre ve T.C. kimlik numaranız ile işlemi tamamlayabilirsiniz.

    Akıllı cihazınıza MHRS Mobil uygulamasını indirerek "Yeni Üye" bölümüne giriş yaptıktan sonra bilgilerinizi girerek Üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

    MHRS TELEFON NUMARASI DEĞİŞTİRME NASIL YAPILIR?

    MHRS'ye T.C kimlik numarası ve şifreniz ile girdikten sonra "Hesap Bilgilerim" kısmında iletişim bilgilerini seçiyorsunuz ve telefon numaranızı buradan değiştirip güncel halini kaydedebiliyorsunuz.

        MHRS TAHLİL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Merkezi Hekim Randevu Sistemi ile hastanelerde sıra saatlerce sıra bekleme sorunu hem hastalar hem de hasta yakınları için ortadan kalktı. İnternet üzerinden, istenilen hekimi seçerek randevu alınabilir ya da yaptırılan tahlillerin sonuçlarının çıkıp çıkmadığını kontrol edilebilecek.
        Bu uygulamalardan faydalanmak için öncelikle www.hastanerandevu.gov.tr internet adresine giderek giriş yapmak gerekiyor. Eğer daha önce üyelik almadıysanız, yeni üyelik oluşturmalısınız.

        Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde yeni üyelik almak için www.hastanerandevu.gov.tr internet adresine gidilerek, sağ tarafta yer alan "Randevu Al" butonuna bastıktan sonra yönlendirilen sayfa MHRS giriş ekranı. Giriş ekranında isterseniz e-devlet ile giriş yapabilir, isterseniz de "Yeni Üye" seçeneğine tıklayarak üyelik işleminizi yapabilirsiniz. Üye olurken sizde belirleyeceğiniz bir şifre ve T.C. kimlik numaranız ile işlemi tamamlayabilirsiniz. MHRS Tahlil Sonucu Sorgulama İşlemi Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde giriş yaptıktan sonra, hangi hastanede tahlil yaptırdıysanız o hastaneyi seçerek, hastanenin ilgili tahlil sonuçları sayfasında size verilmiş olan randevu sonuç bilgileriniz ile sisteme tekrar giriş yaparak tahlil sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

        Burada bilinmesi gereken en önemli nokta ise tahlil sonuçları için sistem üzerinde her hastanenin farklı gösterme sisteminin bulunması. Yani bazı hastanelerde tahlil sonucunuzu görebilmek için doğum tarihi, barkot numarası gibi bilgiler istenebilir. Bu gibi durumlarda da hastaneyi arayarak MHRS tahlil sonuçlarınızı öğrenebilmeniz için gerekli olan bilgileri alabilirsiniz.
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        Haberler Güncel 182 neden aranmıyor, düşmüyor? MHRS hastane randevusu nereden ve nasıl alınır?