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    • 08.02.2021 18:34
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    8 Şubat hasta sayısı kaç? Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka ölü sayısı kaç oldu?

    Koronavirüs vaka ölü sayısı kaç oldu? 8 Şubat hasta sayısı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından düzenli olarak her gün korona tablosu açıklanıyor. Tabloda hasta, vaka ve ölü sayılarına ilişkin detaylı bilgiler veriliyor. Peki, 8 Şubat korona tablosu nasıl?

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    8 Şubat korona tablosu hasta sayısı kaç? Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka ölü sayısı kaç oldu?

    8 Şubat korona tablosu hasta sayısı kaç? Koronavirüs vaka ölü sayısı günlere göre açıklanıyor. Sağlık Bakanlığı 8 Şubat korona tablosuna ilişkin açıklama bekleniyor. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılıyor.

    KORONA TABLOSU HASTA SAYISI KAÇ? (8 ŞUBAT)

    8 Şubat korona tablosu henüz açıklanmadı. Tablo açıklandığında haberimizden öğrenebilirsiniz.

    7 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU!

    Son 24 saatte 129 bin 715 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 670 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 623 olarak açıklandı.

    Son 24 saatte 8 bin 201 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 440 bin 706'ya yükseldi.

    Test sayısı 30 milyon 616 bin 406'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 531 bin 456, vefat sayısı 26 bin 797, ağır hasta sayısı 1317 oldu.

    Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,9, yatak doluluk oranı yüzde 45,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

        6 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

        Sağlık Bakanlığı, 6 Şubat koronavirüs tablosundaki test sayısını 137 bin 649 olarak açıklarken, 7 bin 897 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 108 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 8 bin 89 ve toplam iyileşen sayısını ise 2 milyon 412 bin 505 olarak açıklamıştı.
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