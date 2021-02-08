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    • 08.02.2021 19:09
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    Kafeler 10 Şubat Çarşamba günü açılıyor mu? Erdoğan'dan sürpriz açıklama! Restoranlar, lokantalar, ?

    Restoranlar lokantalar ? Başkan Erdoğan vatandaşlara müjdeli bir açıklama yapacağını duyurdu. Çarşamba gününü işaret eden Erdoğan; 'Çarşamba günü Millete Sesleniş programını özellikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Sizlere bir çok güzellikleri orada takdim edeceğim' dedi. Peki kafeler açılıyor mu? Restoranlar, lokantalar ve kafeler ne zaman açılacak? İşte son detaylar...

    takvim.com.tr
    Kafeler 10 Şubat Çarşamba günü açılıyor mu? Restoranlar, lokantalar, kafeler ne zaman açılacak?

    Restoranlar lokantalar kafeler ne zaman açılacak? Kafeler açılacak mı? gibi sorular gündem oldu. İkinci normalleşme döneminin ve kafelerin ne zaman açılacağına ilişkin açıklama vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Türkiye'nin merakla beklediği açıklama için gözler Çarşamba gününe çevrildi. Erdoğan, 'Çarşamba günü Millete Sesleniş programını özellikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Sizlere bir çok güzellikleri orada takdim edeceğim' ifadelerini kullanmıştı.

    KAFELER AÇILIYOR MU?

    Erdoğan, konuşmasının sonunda ise, "Çarşamba günü millete sesleniş konuşmamı izlemenizi tavsiye ediyorum.Sizlere birçok güzellikleri orada takdim edeceğim" diyerek merak uyandıran bir çağrıda bulundu.

    KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan son yapılan Kabine toplantısından sonra "Vakaların belirli sayının altına düşmesiyle birlikte esnaflarımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesiyle ilgili takvimi de başlatmayı planlıyoruz." dedi.

    Kafe ve restoranların ne zaman açılacağına ilişkin bir bilgi henüz paylaşılmadı. Açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

        KAFE RESTORAN ÇALIŞMA SAATLERİ!

        İçişleri Bakanlığı'ndan 20 Kasım'da başlayan yeni tedbirlerle ilgili daha önce yayımlanan genelgede şu ifadeler kullanılmıştı;

        Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.

        Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.

        Sokağa çıkma yasağı ve diğer önlemlerin alındığı 1 Aralık tarihli korona virüs genelgesinde de sokağa çıkma kısıtlamasında restoran ve lokanta gibi yerlerin çalışma saatlerine yönelik detaylı bilgiler paylaşıldı. Genelgede şunlar ifade edildi;

        Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir.
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