Restoranlar lokantalar kafeler ne zaman açılacak? Kafeler açılacak mı? gibi sorular gündem oldu. İkinci normalleşme döneminin ve kafelerin ne zaman açılacağına ilişkin açıklama vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Türkiye'nin merakla beklediği açıklama için gözler Çarşamba gününe çevrildi. Erdoğan, 'Çarşamba günü Millete Sesleniş programını özellikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Sizlere bir çok güzellikleri orada takdim edeceğim' ifadelerini kullanmıştı.