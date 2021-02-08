Restoranlar lokantalar kafeler ne zaman açılacak? Kafeler açılacak mı? gibi sorular gündem oldu. İkinci normalleşme döneminin ve kafelerin ne zaman açılacağına ilişkin açıklama vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Türkiye'nin merakla beklediği açıklama için gözler Çarşamba gününe çevrildi. Erdoğan, 'Çarşamba günü Millete Sesleniş programını özellikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Sizlere bir çok güzellikleri orada takdim edeceğim' ifadelerini kullanmıştı.
KAFELER AÇILIYOR MU?
Erdoğan, konuşmasının sonunda ise, "Çarşamba günü millete sesleniş konuşmamı izlemenizi tavsiye ediyorum.Sizlere birçok güzellikleri orada takdim edeceğim" diyerek merak uyandıran bir çağrıda bulundu.
KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan son yapılan Kabine toplantısından sonra "Vakaların belirli sayının altına düşmesiyle birlikte esnaflarımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesiyle ilgili takvimi de başlatmayı planlıyoruz." dedi.
Kafe ve restoranların ne zaman açılacağına ilişkin bir bilgi henüz paylaşılmadı. Açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.