KORKÜÇ TAHMİN

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, COVİD-19'da mutasyon tehdidine değindi! Salgında üçüncü dalga riskinin yüksek olduğunu söyledi. Mutat virüsün daha hızlı yayıldığını belirten Prof. Dr. Taşova, "Çok hızlı yayılıyor olması daha çok hastaneye yatış demek. Bu durum yoğun bakım doluluk oranlarını artırabilir" dedi. Aşılama sonrası rehavete kapılmamak gerektiğini belirten Taşova, şöyle devam etti: Aşılama sonrasında virüsü tekrar alabilirsiniz. Bu aşı hastalığı hafif geçirmenizi sağlar.