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    Yurdum insanı virüse rağmen kumarı bırakmadı: Covid-19'la rulet oynadı (Koronavirüs haberleri)

    Yurdum insanı virüse rağmen kumarı bırakmadı. Kahvehanede suçüstü yakalandı. Zenginler ise kısıtlamadan kaçmak i özel jetine atladı. Soluğu ’ta aldı. Covid-19’la rulet oynadı.

    Game over

    Kumar sevgisi, ne virüs ne de pandemi dinledi! Vatandaşlar, 'yasak beni bağlamaz' dedi. Kafede, bodrumda, dükkanda kısacası uygun bulduğu her yerde kumar oynamaya devam etti. Günün haberi ise Adana'dan geldi. Ekipler, dün gelen ihbarı değerlendirdi. Kapalı olması gerekirken faaliyet göstermeye devam eden kafeye baskın düzenledi. 58 kişiyi kumar oynarken suçüstü enseledi. Pandemi kurallarına uymayanlara toplam 182 bin 700 lira ceza kesildi.

    KAMERALI TAKİP
    Kafeterya işletmecisi, işini şansa bırakmadı. Baskın ihtimaline karşı dükkanın dört bir yanını güvenlik kamerasıyla donattı! Ancak yine de yakalandı.

    CORONA ZAMMI
    Kumarhaneye çevrilen kafeteryanın sahibi, krizi fırsata çevirdi. Daha önce 1 liraya sattığı çayın fiyatını 3 liraya yükseltti.

        RANGE ROVER
        Yüksek sosyete, otel personeli tarafından havalimanında karşılandı. Özel araçlarla otele alındı. Hafta sonu kumar oynamak için oda kapattı. Kaymak tabaka ise kumar sevgisini bir üst seviyeye taşıdı. Polislerin sıkı denetimlerinden kurtulmak için jetine atladı. Soluğu Kıbrıs'ta aldı. Havalimanlarından Range Rover marka VIP araçlarla karşılandı. 10 bin dolarlık kumar oynama sözüyle ünlü otellerde hafta sonu oda kapattı!

        KORKÜÇ TAHMİN
        Bilim         Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, COVİD-19'da mutasyon tehdidine değindi! Salgında üçüncü dalga riskinin yüksek olduğunu söyledi. Mutat virüsün daha hızlı yayıldığını belirten Prof. Dr. Taşova, "Çok hızlı yayılıyor olması daha çok hastaneye yatış demek. Bu durum yoğun bakım doluluk oranlarını artırabilir" dedi. Aşılama sonrası rehavete kapılmamak gerektiğini belirten Taşova, şöyle devam etti: Aşılama sonrasında virüsü tekrar alabilirsiniz. Bu aşı hastalığı hafif geçirmenizi sağlar.

        ŞARTLI ONAY VERDİ
        Çin, Sinovac firmasının ürettiği CoronaVav aşısına 'şartlı' onay verdi. Hazırlanan raporda aşının hastaneye yatma ve ölümleri önlemede yüzde 100 etkili olduğu belirtildi. Aşının vakayı önlemede yüzde 83 başarılı olduğu dile getirildi. Tıp dergisi The Lancet de, aşının 60 yaş üstünde güvenli olduğunu söylemişti.

            İŞİMİZ YAŞ
            İngiliz bilim adamları, COVİD-19'u araştırdı. Virüsü en çok 20-49 yaş arasındaki bireylerin yaydığı ortaya çıktı. Bu bireylerin neden olduğu bulaşın kontrol edilmesi durumunda, salgının biteceği vurgulandı.
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