Kumar sevgisi, ne virüs ne de pandemi dinledi! Vatandaşlar, 'yasak beni bağlamaz' dedi. Kafede, bodrumda, dükkanda kısacası uygun bulduğu her yerde kumar oynamaya devam etti. Günün haberi ise Adana'dan geldi. Ekipler, dün gelen ihbarı değerlendirdi. Kapalı olması gerekirken faaliyet göstermeye devam eden kafeye baskın düzenledi. 58 kişiyi kumar oynarken suçüstü enseledi. Pandemi kurallarına uymayanlara toplam 182 bin 700 lira ceza kesildi.
KAMERALI TAKİP
Kafeterya işletmecisi, işini şansa bırakmadı. Baskın ihtimaline karşı dükkanın dört bir yanını güvenlik kamerasıyla donattı! Ancak yine de yakalandı.
CORONA ZAMMI
Kumarhaneye çevrilen kafeteryanın sahibi, krizi fırsata çevirdi. Daha önce 1 liraya sattığı çayın fiyatını 3 liraya yükseltti.