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    Türk işadamı tuzağa düşürüldü: Kumarhanede soyulup soğana çevrildi (Güncel haberler)

    'da yaşayan işadamı (38), kumar tutkusu yüzünden her gün biraz daha servetini eritti. En son ’daki ’ndeki ’ya gitti. Tam 5 saat içinde 25 bin euro kaybetti. Hackney’deki evinde intihar etti. Bu ölüm üzerine büyük bir soruşturma başlatan yetkililer, kumarhanenin zenginleri tuzağa çektiğini belirledi.

    İngiliz oyunu!

    Londa'da yaşayan işadamı Hüseyin Yaman (38), kumar tutkusu yüzünden her gün biraz daha servetini eritti. En son Stratford'daki Westfield Alışveriş Merkezi'ndeki Aspers Casino'ya gitti.

    Tam 5 saat içinde 25 bin euro kaybetti. Kuzey Londra Hackney'deki evinde intihar etti. Bu ölüm üzerine büyük bir soruşturma başlatan yetkililer, kumarhanenin zenginleri tuzağa çektiğini belirledi. Yaman'ın kumarhanede VIP misafir olarak ağırlandığı, daha önce de 100.000 euro zarara uğradığı tespit edildi. Kurulan komisyon, "Türk işadamının borç yapmasına engel olmadığı" gerekçesiyle kumarhaneye 625 bin sterlin para cezası verdi.

    DERYA KUZUSU
    Antalya'da lise öğrencisi Alperen Uslu (18), olta ile Kuzu balığı yakaladı. Güçlükle kıyıya çıkardı. Boyu kadar olan 42 kiloluk canavarı, zor taşıdı. Görenler çok şaşırdı.

        BALIKÇI SAVAŞI
        Konya'da balıkçılar çatıştı. Bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı. 14 kişi gözaltına alan ekipler çevreden 70 mermi kovanı topladı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 7 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

        ADANA 32 DERECE
        Şubat'ın ilk haftası geçmesine rağmen hava sıcaklığı gölgede 21, güneş altındaki termometrelerde 32 dereceyi gösterdi. İhtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkan vatandaşlar sıcak havanın keyfini yaşadı. Oğluyla parka gelen Hatice Şen: "Şubat ayında hiç yaşamadığımız bir kışı yaşıyoruz" dedi.

        108 MİLYON DEVRETTİ
        6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 107 milyon 879 bin 599 lira devretti. 5 bilen 1 kişi 486 bin 573'er lira, 4 bilenler bin 666'şar lira, 3 bilenler 103'er lira, 2 bilenler ise 10'ar lira alacak.

            ÇOK ÇEKİCİ
            Dünyanın             dört bir yanındaki gezginlerin çektiği en iyi 50 fotoğraf karesi seçildi. Listeye Türkiye'de çekilen iki ayrı fotoğraf da girdi... Bunlardan biri Kapadokya'daki balon diğeri Kars'taki Çıldır Gölü'ydü. Çıldır Gölü'nün fotoğrafı Bekir Yeşiltaş tarafından çekildi. Kapadokya fotoğrafı ise Fransalı turist Nadege Delalieu'den geldi. Fransız turistin kadrajında ise peri bacaları ile ona eşlik eden balonlar vardı...

            TARİHE KURŞUN
            İstanbul'da, tam 1557 yılında hizmete açılan Süleymaniye Külliyesi ne yazık ki zamana direnemedi. Kubbeleri kaplayan kurşunlar ya çalındı ya da rüzgara kapılıp gitti. Tahribatı gören uzmanlar, yağmur ve kar sularının içeriye sızarak yapının zarar görmesini engelleyen kurşun plakaların acilen onarılması gerektiğini söyledi. Yetkililer ise restorasyon çalışmaları için harekete geçti.

            ALTUN'DAN TWİTTER'A TEPKİ
            İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya platformlarının sansür uygulamalarına tepki gösterdi. "Bu keyfiliğin ve cüretin sonu tüm değerlerin bir bir silindiği ve zihinlerin yalanlarla tutsak edildiği bir dünyadır. Asla izin vermeyeceğiz" dedi.

                3 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ
                Terör                 örgütü PKK/YPG, Suriye'nin Fırat Kalkanı bölgesinde zeytin toplayan çiftçilere saldırdı. Mehmetçik düğmeye bastı. Çiftçiye saldıran 3 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

                FETÖ'DEN 43 GÖZALTI
                İstanbul merkezli 32 ilde terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi. Örgütün TSK yapılanmasında 114 şüpheli ele geçirildi. 43'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

                130 ÜLKEDE AŞILAMA YOK
                Covid-19'a karşı aşılama savaşları başladı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Ghebreyesus, henüz 130 ülkede tek bir doz bile aşı yapılmadığını açıkladı. O ülkelerin toplam nüfusu 2.5 milyar...

                    BİDEN: TRUMP DENGESİZ!
                    ABD Başkanı Biden, salefi Trump'ı hedef aldı! Eski başkanın dengesiz davranışlarda bulunduğunu açıkladı. "Trump'ın istihbarat brifinglerine erişimi olmamalı" çıkışı yaptı.

                    SENATO'YA REST ÇEKTİ!
                    ABD eski başkanı Donald Trump, 6 Ocak'taki Kongre binası baskınından sorumlu tutuldu. Hakkında azil soruşturması başlatıldı. Önümüzdeki hafta Senato'da yargılanmasına başlanacak olan Trump, ifade vermeyeceğini açıkladı.

                    AŞIDAN KÖTÜ HABER
                    Corona aşılarında skandalların sonu gelmedi. İsviçre'de aşı olan 6 kişi hayatını kaybetti. İsviçre, BioNTech ve Moderna'dan toplam 16.5 milyon doz aşı almıştı.
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                    Haberler Güncel Türk işadamı tuzağa düşürüldü: Kumarhanede soyulup soğana çevrildi (Güncel haberler)