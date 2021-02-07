Türk işadamı tuzağa düşürüldü: Kumarhanede soyulup soğana çevrildi (Güncel haberler)

Londa'da yaşayan işadamı Hüseyin Yaman (38), kumar tutkusu yüzünden her gün biraz daha servetini eritti. En son Stratford'daki Westfield Alışveriş Merkezi'ndeki Aspers Casino'ya gitti.
Tam 5 saat içinde 25 bin euro kaybetti. Kuzey Londra Hackney'deki evinde intihar etti. Bu ölüm üzerine büyük bir soruşturma başlatan yetkililer, kumarhanenin zenginleri tuzağa çektiğini belirledi. Yaman'ın kumarhanede VIP misafir olarak ağırlandığı, daha önce de 100.000 euro zarara uğradığı tespit edildi. Kurulan komisyon, "Türk işadamının borç yapmasına engel olmadığı" gerekçesiyle kumarhaneye 625 bin sterlin para cezası verdi.
DERYA KUZUSU
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