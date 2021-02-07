Türk işadamı tuzağa düşürüldü: Kumarhanede soyulup soğana çevrildi (Güncel haberler)

ÇOK ÇEKİCİ

Dünyanın dört bir yanındaki gezginlerin çektiği en iyi 50 fotoğraf karesi seçildi. Listeye Türkiye'de çekilen iki ayrı fotoğraf da girdi... Bunlardan biri Kapadokya'daki balon diğeri Kars'taki Çıldır Gölü'ydü. Çıldır Gölü'nün fotoğrafı Bekir Yeşiltaş tarafından çekildi. Kapadokya fotoğrafı ise Fransalı turist Nadege Delalieu'den geldi. Fransız turistin kadrajında ise peri bacaları ile ona eşlik eden balonlar vardı...