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    'dan gelen yolcu Havalimanı'nda doğum yaptı

    Son dakika haberi... 'dan 'a uçakla gelen bir yolcu pasaport kontrolü öncesi 'nda doğum yaptı. Hastaneye kaldırılan anne ile bebeğinin sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi.

    DHA

    Rusya'dan İstanbul'a uçakla gelen bir yolcu İstanbul Havalimanı'nda doğum yaptı.

    Rusya'nın St Petersburg şehrinden Türk Hava Yolları(THY) TK402 sefer sayılı uçağıyla İstanbul Havalimanı'na gelen ve THY'nin TK2182 sefer sayılı uçağıyla Ankara'ya aktarma yapacak olan Mukhamadal Ismaılov adlı yolcunun pasaport kontrolü öncesi doğum sancısı tuttu.

    HASTANEYE SEVK EDİLDİ
    Şafak sağlık ekipleri ve havalimanı görevlilerinin yardımıyla Ismaılov bankın üzerinde doğum yaptı. Ekipler, doğumun ardından kadın ile bebeğini Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk etti.

        ANNE VE BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ
        Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan doğum telaşı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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