Antikor düzeyinin öğrenilmesinin, insanı rehavete sürükleyebileceği uyarısında bulunan Oğuztürk "Altta yatan çok ciddi bir hastalık yoksa insanların çoğunda zaten rutin olarak antikor gelişir. Ama biliyoruz ki, antikor seviyesi, yeterli düzeye ulaşmış olsa da aşılanmış kişilere de virüs bulaşabilir. Virüsü, her ne kadar ağır hastalığa bunlarda yol açmasa da, kurallara dikkat edilmediği takdirde, başkalarına bulaştırmalarına sebep olabilir. Üstelik hastalığı geçirenlerde, 6. ayda antikor seviyesinin hâlâ pozitif olduğu vakaları da görmekteyiz" diye konuştu.