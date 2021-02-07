Türkiye'de kitlesel aşılama programı sürerken, vatandaşların koronavirüse karşı koruyucu antikor geliştirip geliştirilmediğini öğrenmek amacıyla hastanelere yaptıkları başvurular arttı. Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, antikor düzeyini öğrenmek için acele edilmemesi gerektiğini söyledi.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre açıklamalarda bulunan Oğuztürk "Aşılamadan sonra hemen antikora baktırmanın hiçbir anlamı yok. Çünkü vücudun bağışıklık mekanizması yavaş yavaş toparlanır. Antikor da ilk dozdan yaklaşık 45 gün sonra en üst düzeye çıkar. Aşıdan sonra antikor düzeyine bakılması, çok da pratik bir yaklaşım değil. Aşılama öncesi rutin antikor ölçümü önerilmiyor. Aktif bir hastalığınız yoksa, kısa bir süre önce Covid de geçirmemişseniz, aşılama programına dâhil edilmiyorsunuz zaten" dedi.
REHAVETE SÜRÜKLEYEBİLİR
İnsanların aşı yaptırdıktan sonra 'nasıl olsa antikorumu geliştirdim' deyip virüsü asıl durduran tüm tedbirleri elden bırakabileceği tehlikesine dikkat çekti.