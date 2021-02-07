Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 07.02.2021 12:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.02.2021 12:56
    ABONE OL

    geliştirdi! Yerli tanıma sisteminde son aşamaya gelindi!

    BİYOTEKSAN’ın mühendislik desteği ile geliştirdiği, yerli tanıma sisteminde son aşamaya gelindi. Sistem ilk olarak mart ayında itibaren ’nda kullanılmaya başlanacak.

    HAVELSAN geliştirdi! Son aşamaya gelindi!

    Adli inceleme, kimlik tanıma ve kimlik doğrulama işlemlerini hızlandırmak ve güvenilirliğini artırmak üzere başlatılan 'nin ilk ürünü yerli tanıma sistemi Mart ayından itibaren ile 'nde kullanılmaya başlanacak.

    Sistem daha sonra Kriminal Daire Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı birimlerinin kullanımına sunulacak. Halen yabancı menşeli biyometrik veri sistemlerini kullanan ; böylelikle kendi imkânlarıyla biyometrik veri sistemi geliştiren dünyadaki 7. ülke olacak.

    Proje, ile Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN) arasında imzalanan Biyometrik Veri Sistemi'ne ilişkin protokol doğrultusunda başlatıldı.

    Bu kapsamda BİYOTEKSAN isimli firma kuruldu. BİYOTEKSAN, Biyometrik Veri Sistemi Projesi'nin ilk fazında Nitelikli (Temiz) Parmak İzi Tanıma Ürünü, ikinci fazında ise Niteliksiz (Olay Yeri) Parmak İzi Tanıma Ürünü geliştirecek. İlerleyen süreçte de yerli ve milli olarak tüm güncel biyometrik tanıma teknolojilerini (parmak izi, avuç izi, damar izi, yüz, iris, retina, ses ve benzeri) içeren merkezi bir Ulusal Biyometrik Veri Yönetim Sistemi devreye alınacak. Merkezi biyometrik veri sisteminin kurulması ile birlikte tüm resmi kurumlara ve özel şirketlere hizmet verebilecek bir alt yapı oluşturulacak.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel HAVELSAN geliştirdi! Yerli parmak izi tanıma sisteminde son aşamaya gelindi!