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    • 07.02.2021 13:22
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    ve 'de uyuşturucu operasyonu! 15 kişi gözaltına alındı

    Son dakika haberi... ve 'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilenlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı.

    2 ilde dev operasyon! 15 kişi gözaltında

    İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik merkez, Çan ve ilçeleri ile 'in ilçesinde 14 adrese sabaha karşı operasyon başlattı.

    Müdürlüğe bağlı , Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Özel Harekat şubelerinin yanı sıra Biga Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu adreslerde arama yaptı.

    Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda, çok sayıda uyuşturucu ile sentetik hap ele geçirildi.

    Operasyon kapsamında gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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    Haberler Güncel Çanakkale ve Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu! 15 kişi gözaltına alındı