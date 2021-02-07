Nam-ı diğer: Apus! Ona sadece 1 dakika verin!

EMT Savunma ve Havacılık Genel Müdürü Mehmet Can Küçük yaptığı açıklamada, EMT Elektronik markasıyla 34 yıldır güvenlik güçleri ve yurt dışındaki kullanıcılara çözümler sunduklarını söyledi.
Kazandıkları tecrübelerle tasarım, mühendislik, sistem entegrasyonu ve üretim kabiliyetlerini EMT Savunma ve Havacılık ile yeni bir aşamaya taşıdıklarını ifade eden Küçük, ilk olarak dünyada yeni gelişen teknolojilerden kablolu gözetleme ve haberleşme sistemlerine odaklandıklarını dile getirdi. Küçük, bu teknolojilerdeki en büyük özelliğin kablo güdümüyle enerji ve veri trafiği sağlayıp, "kablo güdümlü gözetleme ve haberleşme aracının" 100 metre irtifada 7 gün 24 saat görev yapması olduğunu bildirdi.
Küçük, sistem için halihazırda en yüksek taşıma kapasitesine sahip cihazı kullandıklarını, bu sayede 11 kilograma kadar yük taşınabildiğini belirtti. Küçük, böylece çeşitli kameralar, haberleşme birimleri ve röleleri, anten grupları gibi farklı faydalı yükleri sistemle kullanabildiklerini ifade etti.