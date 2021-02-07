Nam-ı diğer: Apus! Ona sadece 1 dakika verin!

Küçük, sistemde kullanılan hava platformunun bir drone olmadığı için pilotaja gereksinim duyulmadığını ve kablo güdümlüyle kara aracının bir bileşeni olarak değerlendirildiğini ifade etti.

Apus'un askeri ve sivil amaçlı olarak kullanılabildiğini dile getiren Küçük, askeri alanda üs güvenliği, sınır güvenliği, devriye uygulamaları, deniz operasyonları, sahil güvenlik, liman güvenliği gibi uygulamalar yapılabildiğini, sivil alanda ise doğal afet, yangın, sel gibi olumsuzluklarla mücadele, arama-kurtarma çalışmalarında görev yapabildiğini anlattı. Küçük, ayrıca yer sistemlerinin yetersiz kaldığı koşullarda haberleşme hizmetinin kesintisiz devam edebilmesine yönelik testlerin de başarıyla tamamlandığını bildirdi.