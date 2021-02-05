Cumhurbaşkanı kararıyla Suriye'nin kuzeyindeki Çobanbey beldesinde tıp fakültesi ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu kurulacak.



SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE BAĞLI OLACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Suriye'nin kuzeyinde Çobanbey Tıp Fakültesi ile Çobanbey Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu açılacak.

Söz konusu karar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 39'uncu ile 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'nun ek 30'uncu ve ek 158'inci maddeleri gereğince verildi.