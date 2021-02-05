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    • 06.02.2021 06:28
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    SON DAKİKA: 'nin kuzeyinde tıp fakültesi ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu kurulacak

    Son dakika haberine göre, Başkan Erdoğan'ın kararıyla 'nin kuzeyindeki Çobanbey beldesinde tıp fakültesi ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu kurulacak.

    AA
    Talimatı verdi! Suriye'nin kuzeyinde kurulacak

    Cumhurbaşkanı kararıyla 'nin kuzeyindeki Çobanbey beldesinde tıp fakültesi ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu kurulacak.


    SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE BAĞLI OLACAK
    Başkan 'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Suriye'nin kuzeyinde ile Çobanbey Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu açılacak.

    Söz konusu karar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 39'uncu ile 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'nun ek 30'uncu ve ek 158'inci maddeleri gereğince verildi.

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