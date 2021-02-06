SON DAKİKA: Kovid-19'un mutasyonlarına karşı korkutan uyarı! 3 virüs tipi daha ölümcül

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti ve Halk Sağlığı Uzmanlığı Derneği tarafından, koronavirüs (SARSCOV- 2) varyantlarına ilişkin kapsamlı değerlendirme yapıldı.
Dernekler Kovid-19'un mutasyon sonucu farklılaşan üç ayrı varyantının, hastaneye yatış ve ölüm hızını artırabileceği uyarısında bulunarak çok sayıda insanın aşılanması sağlanıncaya kadar bu varyant virüslerin yayılımlarını önlemek için daha sıkı tedbirlere ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.
Yeni varyantların izinin sürülmesi ve yayılmalarını engellemek için uygulanan önlemlerin sıkılaştırılması hatta ek önlemler alınmasının önemine işaret eden dernekler "Salgında bugüne kadar üç varyantın (B.1.1.7, B.1.351, P.1) bulaşma hızları arttı. Bu varyantlar, bulaşıcılığın artmış olması riskini taşıyor. Avrupa Hastalık Kontrol Merkezi, bu yayılma olasılığını 'çok yüksek' olarak ölçümlüyor. İngiltere'de ortaya çıkan B1.1.7 varyantının bulaşma hızı ve ikincil atak hızları yüzde 40-70 daha yüksek.