SON DAKİKA: Kovid-19'un mutasyonlarına karşı korkutan uyarı! 3 virüs tipi daha ölümcül





VAKA SAYISI KRİTİK SEVİYEDE

Türkiye'de dün 142 bin 538 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 901 kişinin testi pozitif çıktı. 110 kişi yaşamını yitirirken, hasta sayısı 620, ağır hasta sayısı da 1423 olarak açıklandı. 8 bin 217 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 2 milyon 404 bin 416'ya çıktı. Toplam test sayısı 30 milyon 349 bin 42'ye, toplam vaka sayısı 2 milyon 516 bin 889'a, toplam vefat sayısı 26 bin 577'ye ulaştı. Bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4.9, yatak doluluk oranı yüzde 45.4, filyasyon oranı ise yüzde 99.9 olarak kayda geçti.

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