Sosyal medya uygulaması TikTok isimli platformda Nurcan Serçe isimli bir kadının çocuğuna uyguladığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde çocuğuna şiddet uygulayan ve yastıkla boğmaya çalıştığı görülen Nurcan Serçe isimli bir kadının görüntüleri sosyal medyada hızla yayılırken görüntülere tepki yağıyor. Nurcan Serçe'nin tutuklanması için sosyal medyada kampanya başlatıldı. Peki Nurcan Serçe tutuklandı mı? Nurcan Serçe kimdir?
NURCAN SERÇE KİMDİR?
Sosyal medyada bir kadının kızına uyguladığı şiddeti gösteren video sosyal medyada gündem oldu. Kadının kızını boğduğu görüntüler Twitter'da binlerce kişi tarafından paylaşıldı.
Kadının adının "Nurcan Serçe" olduğu iddia edilirken, olayın nerede ve ne zaman gerçekleştiği bilinmiyor.
NURCAN SERÇE TUTUKLANDI MI?
Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Gelişme olduğu takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.
Çocuğunu yastıkla nefessiz bırakan Nurcan Serçe için 'tutuklansın' talebi sosyal medyada gündem oldu.