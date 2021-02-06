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    • 06.02.2021 11:12
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    kimdir? ? Çocuğuna şiddet uygulayan su büyük tepki çekti!

    tutuklandı mı? ? Sosyal medyada Nurcan Serçe isimli bir kadının kızına şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Kadının görüntülerde çocuğunu yastıkla nefessiz bıraktığı görülüyor. TikTok isimli uygulama üzerinden paylaşılan görüntülere tepki yağıyor. Peki ?

    takvim.com.tr
    Nurcan Serçe kimdir? Nurcan Serçe tutuklandı mı?

    Sosyal medya uygulaması TikTok isimli platformda Nurcan Serçe isimli bir kadının çocuğuna uyguladığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde çocuğuna şiddet uygulayan ve yastıkla boğmaya çalıştığı görülen Nurcan Serçe isimli bir kadının görüntüleri sosyal medyada hızla yayılırken görüntülere tepki yağıyor. Nurcan Serçe'nin tutuklanması için sosyal medyada kampanya başlatıldı. Peki Nurcan Serçe tutuklandı mı? Nurcan Serçe kimdir?

    NURCAN SERÇE KİMDİR?

    Sosyal medyada bir kadının kızına uyguladığı şiddeti gösteren video sosyal medyada gündem oldu. Kadının kızını boğduğu görüntüler Twitter'da binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

    Kadının adının "Nurcan Serçe" olduğu iddia edilirken, olayın nerede ve ne zaman gerçekleştiği bilinmiyor.

    NURCAN SERÇE TUTUKLANDI MI?

    Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Gelişme olduğu takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.

    Çocuğunu yastıkla nefessiz bırakan Nurcan Serçe için 'tutuklansın' talebi sosyal medyada gündem oldu.

        NE OLDU?

        İsminin Nurcan Serçe olduğu iddia edilen bir kadının çocuğuna uyguladığı görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı. Görüntülerde bir kadının minik kızını darp ettiği ve yüzüne yastıkla bastırdığı görülüyor. Küçük kızın "anne" çığlıkları ise yürekleri dağlıyor.

        Binlerce kişi tarafından izlenilen görüntüler adeta sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Sosyal medya kullanıcıları "Nurcan Serçe tutuklansın" hashtagiyle paylaşımlarda bulundu. Paylaşımlarda İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne de ihbarda bulunuldu.
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        Haberler Güncel Nurcan Serçe kimdir? Nurcan Serçe tutuklandı mı? Çocuğuna şiddet uygulayan Nurcan Serçe videosu büyük tepki çekti!