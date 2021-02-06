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    Coronavirüs dünyayı değiştirdi: Başbakanların dip boyası geldi, Kraliyet gelinleri ise saçlarını kendi kesti

    Coronavirüs dünyayı değiştirdi. Kadınlar kaş-bıyık-ağda için bile kuaföre gidemedi. Başbakanların dip boyası geldi, Kraliyet gelinleri ise saçlarını kendi kesti. 'nin gelini , pandemide kuaföre gidemedi. Saçını kendi kesti. "Çocukların ödevleriyle ilgilenmekten yoruldum" dedi.

    Yeni tip Covid-19

    Covid-19 kabusu dünyayı sardı. Her ülkede, her kıtada ortaya çıktı. Zengin fakir, genç yaşlı ayırmadı. Virüs nedeniyle sıkı tedbirler alındı. Kuaför ve spor salonları kapatıldı. Bu durumdan en çok kadınlar yakındı! Saç kesimi, boya, manikür-pedikür ve ağda yaptıramadı. Onların arasında Almanya Başbakanı Merkel, İngiliz Kraliyet Ailesi'nin gelini Kate ile İspanya Kraliçesi Letizia da vardı.

    DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM
    Almanya Başbakanı Merkel, kısıtlamada saçlarıyla yeteri kadar ilgilenemediğini söyledi. Saçlarının beyazladığını dile getirdi. "Bu yüzden kuaförlerin tekrar açılmasını dört gözle bekliyorum" dedi.

    KUAFÖR OLDU
    İngiliz Kraliyet Ailesi'nin gelini Kate Middleton, pandemide kuaföre gidemedi. Saçını kendi kesti. "Çocukların ödevleriyle ilgilenmekten yoruldum" dedi.

        SAÇLARI BEYAZLADI
        Giyim kuşamıyla her daim beğenilen İspanya Kraliçesi Letizia da pandemide değişime uğradı! Paha biçilemeyen taçları rafa kaldırdı. Saçlarında beyazlar çıktı.

        1 YILDA ÇÖKTÜ
        Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ülkesinde artan vaka sayıları nedeniyle zor günler yaşadı. Kuaföre gidemediğini belirten Ardern bir yılda adeta 10 yıl yaşlandı!

        EZBER DOZDU
        Bilim         insanları, dünyayı saran COVİD-19'a karşı aşı bulmak için kolları sıvadı. Aşının geliştirilmesi, deneysel çalışmaları ve üretimi için milyonlarca dolarlık harcama yaptı. Her biri "Aşımız salgını bitirecek" diyerek vaatlerini sıraladı. Ancak virüsün İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da mutasyona uğramasıyla hesaplar şaştı! Milyon dolarlık yatırım yapılan aşıların üretimi sınırlandırıldı. Pfizer/BioNTech, Johnson&Johnson ve Novavax firmaları, virüsün Güney Afrika varyantına özel aşı üreteceklerini açıkladı.

            HEPİMİZİ KOLKUTTU!
            Coronavirüs aşıları hakkında skandalların sonu gelmedi. ABD'de Moderna aşısı uygulanan bir adamın kolu şişti! Uzmanlar, 7-10 gün süren şişliğin normal olduğunu dile getirdi.

            MODA BU
            İstanbullu            , ne salgına ne de mutasyona kulak astı. Hafta sonu kısıtlama öncesi soluğu Kadıköy Moda Sahili'nde aldı. Kimileri sahilde yürüdü kimi de çimlerde piknik yaptı! Tedbirsizlik tepki topladı.
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