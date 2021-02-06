Coronavirüs dünyayı değiştirdi: Başbakanların dip boyası geldi, Kraliyet gelinleri ise saçlarını kendi kesti

Covid-19 kabusu dünyayı sardı. Her ülkede, her kıtada ortaya çıktı. Zengin fakir, genç yaşlı ayırmadı. Virüs nedeniyle sıkı tedbirler alındı. Kuaför ve spor salonları kapatıldı. Bu durumdan en çok kadınlar yakındı! Saç kesimi, boya, manikür-pedikür ve ağda yaptıramadı. Onların arasında Almanya Başbakanı Merkel, İngiliz Kraliyet Ailesi'nin gelini Kate ile İspanya Kraliçesi Letizia da vardı.