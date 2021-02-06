Türkiye'nin nüfusu 2020'de 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı. İstanbul 15 milyon 462 bin 452 kişi ile Türkiye'nin en kalabalık şehri unvanını kimseye bırakmadı.
İstanbul'un ilçeleri ise onlarca ili solladı. En kalabalık ilçe olma özelliğini sürdüren Esenyurt'un nüfusu 957 bin 398 kişiye ulaştı. Esenyurt, 6'sı büyükşehir olmak üzere 57 ili geride bıraktı. Bin 573 kişinin yaşadığı Konya Yalıhüyük'ten yaklaşık 609 kat daha kalabalık olduğu hesaplandı.
Hal böyle olunca yorumlar da patladı:
■ ESENYURT değil Esenistan!
■ 82'nci vilayet Esenyurt!