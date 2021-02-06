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    2021 Türkiye nüfusu açıklandı: Esenyurt’un nüfusu 1 milyona ulaştı

    Türkiye'nin nüfusu 2020'de 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı. 15 milyon 462 bin 452 kişi ile Türkiye'nin en kalabalık şehri unvanını kimseye bırakmadı. Esenyurt'un nüfusu 957 bin 398 kişiye ulaştı. Esenyurt, 6'sı büyükşehir olmak üzere 57 ili geride bıraktı.

    Los esengeles

    Türkiye'nin nüfusu 2020'de 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı. İstanbul 15 milyon 462 bin 452 kişi ile Türkiye'nin en kalabalık şehri unvanını kimseye bırakmadı.

    İstanbul'un ilçeleri ise onlarca ili solladı. En kalabalık ilçe olma özelliğini sürdüren Esenyurt'un nüfusu 957 bin 398 kişiye ulaştı. Esenyurt, 6'sı büyükşehir olmak üzere 57 ili geride bıraktı. Bin 573 kişinin yaşadığı Konya Yalıhüyük'ten yaklaşık 609 kat daha kalabalık olduğu hesaplandı.

    Hal böyle olunca yorumlar da patladı:
    ■ ESENYURT değil Esenistan!
    ■ 82'nci vilayet Esenyurt!


        ■ Esenyurt diye yazılır Esengeles diye okunur!
        ■ Birleşmiş Milletler gibi...


        ■ İstanbul sen mi büyüksün Esenyurt mu!

        İstanbul'un en yüksek nüfusuna sahip ilçesi Esenyurt olurken, Küçükçekmece'nin nüfusu 792 bin 821, Bağcılar'ın 745 bin 125'e ulaştı. İstanbul'un en kalabalık 10 ilçesinin nüfus toplamı, Danimarka, Estonya, İrlanda, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Slovenya, Slovakya, Finlandiya, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç, Karadağ, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Andorra, Kosova, San Marino, Bosna Hersek ve Moldova'yı geride bıraktı.
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        Haberler Güncel 2021 Türkiye nüfusu açıklandı: İstanbul Esenyurt’un nüfusu 1 milyona ulaştı