İstanbul'un ilçeleri ise onlarca ili solladı. En kalabalık ilçe olma özelliğini sürdüren Esenyurt'un nüfusu 957 bin 398 kişiye ulaştı. Esenyurt, 6'sı büyükşehir olmak üzere 57 ili geride bıraktı. Bin 573 kişinin yaşadığı Konya Yalıhüyük'ten yaklaşık 609 kat daha kalabalık olduğu hesaplandı.