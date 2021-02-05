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    • 05.02.2021 10:30
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    Terör örgütü YPG/PKK'dan insanlık dışı işkence! Böbreğinin biri çalışamaz hale geldi

    Son dakika haberi! 'nin doğusundaki ilinde çocuğuyla birlikte suçsuz yere YPG/PKK'lı teröristlerce alıkonulan babanın işkenceler yüzünden bir böbreği çalışamaz hale geldi. YPG/PKK'lı teröristlerce alıkonulan baba Hammade Ali'nin sırtındaki darp ve işkence izlerini gösteren fotoğraf karelerine ulaşıldı.

    AA
    YPG/PKK'dan insanlık dışı işkence!

    'nin doğusundaki ilinde çocuğuyla birlikte suçsuz yere YPG/PKK'lı teröristlerce alıkonulan babanın işkenceler yüzünden bir böbreği çalışamaz hale geldi.


    HIRSIZLIK YAPIP SUÇU MASUMLARA YIKTILAR
    Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, terör örgütü YPG/PKK, Deyrizor ilinin doğu kırsalında işgal ettiği Tayyane beldesinde 45 yaşındaki Hammade Ali ve 14 yaşındaki oğlu Saad Ali'yi motosiklet hırsızlığı suçlamasıyla alıkoydu.

    Beldede motosiklet hırsızlığına karışanların YPG/PKK'lı teröristlerinden olması nedeniyle örgüt suçu, baba ve oğluna yıktı.


    4 GÜN BOYUNCA İŞKENCE ETTİLER
    Alıkonulan baba ve oğlu, YPG/PKK'nın işgalindeki Ömer Petrol sahasında tutuldukları merkezde 4 gün boyunca çeşitli işkencelere maruz kaldı.

    İşkencelere dayanamayarak fenalaşan baba, bir böbreğinin çalışamaz hale gelmesi üzerine oğluyla birlikte serbest bırakıldı.




    İŞTE İŞKENCENİN BELGESİ FOTOĞRAFLAR
    YPG/PKK'lı teröristlerce alıkonulan baba Hammade Ali'nin sırtındaki darp ve işkence izlerini gösteren fotoğraf karelerine ulaşıldı.

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