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    • 06.02.2021 06:46
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    SON DAKİKA: Meteorolojiden o illere çığ uyarısı! | 6 Şubat hava durumu raporu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden hava durumuyla ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki, , ve 'de hava nasıl olacak? İşte, 6 Şubat il il hava durumu tahminleri...

    takvim.com.tr
    Meteorolojiden o illere çığ uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte, yurdun doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayları bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

    HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Rüzgarın kuzey kesimlerde genellikle batı ve güneybatılı, Güneydoğu Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerinde kuzeybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    ÇIĞ UYARISI: Hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilen Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kar erimesi bekleniyor. Kar erimesi nedeniyle su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

    EDİRNE °C, 17°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı ve az bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 16°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KOCAELİ °C, 20°C
    Parçalı ve az bulutlu

    EGE
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

    A.KARAHİSAR °C, 17°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DENİZLİ °C, 21°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İZMİR °C, 20°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MANİSA °C, 19°C
    Parçalı ve az bulutlu

    AKDENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

    ADANA °C, 24°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ANTALYA °C, 22°C
    Parçalı ve az bulutlu

    HATAY °C, 20°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ISPARTA °C, 18°C
    Parçalı ve az bulutlu

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

        ANKARA °C, 15°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 18°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 18°C
        Parçalı ve az bulutlu

        SİVAS °C, 11°C
        Parçalı ve az bulutlu

        BATI KARADENİZ
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

        BOLU °C, 17°C
        Parçalı bulutlu

        DÜZCE °C, 23°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KASTAMONU °C, 16°C
        Parçalı bulutlu

        ZONGULDAK °C, 17°C
        Parçalı bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

        AMASYA °C, 20°C
        Parçalı ve az bulutlu

        RİZE °C, 16°C
        Parçalı bulutlu

        SAMSUN °C, 18°C
        Parçalı bulutlu

        TRABZON °C, 15°C
        Parçalı bulutlu

        DOĞU ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        ERZURUM °C, 5°C
        Parçalı bulutlu

        HAKKÂRİ °C, 5°C
        Parçalı bulutlu

        KARS °C, 2°C
        Parçalı bulutlu

        VAN °C, 4°C
        Parçalı bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

        DİYARBAKIR °C, 16°C
        Parçalı ve az bulutlu

        GAZİANTEP °C, 18°C
        Parçalı ve az bulutlu

        SİİRT °C, 13°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ŞANLIURFA °C, 18°C
        Parçalı ve az bulutlu

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        Haberler Güncel SON DAKİKA: Meteorolojiden o illere çığ uyarısı! | 6 Şubat hava durumu raporu