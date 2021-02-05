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    • 05.02.2021 12:51
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    SON DAKİKA: HDP 'yi ziyarete gitti! İşte görüşmede konuşulanlar

    Son dakika haberleri... ortaklarından HDP, 'ın başkanlığındaki heyetle 'yi ziyaret etti. İki partinin görüşmesinde ve kayyumlar konusunun konuşulması beklenirken HDP'nin Millet İttifakı'nda daha görünür bir pozisyonda yer almayı talep etmesi de bekleniyor.

    takvim.com.tr

    Millet İttifakı'nın ortaklarından olan CHP ile HDP bugün bir araya geldi. Mithat Sancar başkanlığındaki HDP heyeti bugün saat 10.30'da CHP Genel Merkezi'ne geldi.

    KAPIDA KARŞILADILAR
    Mithat Sancar'ın başkanlık ettiği HDP heyetini CHP'den Oğuz Kaan Salıcı kapıda karşıladı. CHP'nin HDP'yle görüşme yapacağı heyette Faik Öztrak, Muharrem Erkek ile CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke de yer aldı.

    MASADAKİ KONULAR
    İki partinin görüşmesinde Selahattin Demirtaş ve kayyumlar konusunun gündeme gelmesi bekleniyor. HDP, Demirtaş ve kayyumlar konusunda CHP'nin verdiği destekten memnun.

        Bununla birlikte HDP'nin CHP'den bir isteği var. Daha önceki seçimlerde Millet İttifakı'na örtülü destek veren HDP ittifakta görünen ortak olmak istiyor.

        DÜN KARAMOLLAOĞLU'NU ZİYARET ETMİŞTİ
        Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etmişti.
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        Haberler Güncel SON DAKİKA: HDP CHP'yi ziyarete gitti! İşte görüşmede konuşulanlar