Millet İttifakı'nın ortaklarından olan CHP ile HDP bugün bir araya geldi. Mithat Sancar başkanlığındaki HDP heyeti bugün saat 10.30'da CHP Genel Merkezi'ne geldi.
KAPIDA KARŞILADILAR
Mithat Sancar'ın başkanlık ettiği HDP heyetini CHP'den Oğuz Kaan Salıcı kapıda karşıladı. CHP'nin HDP'yle görüşme yapacağı heyette Faik Öztrak, Muharrem Erkek ile CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke de yer aldı.
MASADAKİ KONULAR
İki partinin görüşmesinde Selahattin Demirtaş ve kayyumlar konusunun gündeme gelmesi bekleniyor. HDP, Demirtaş ve kayyumlar konusunda CHP'nin verdiği destekten memnun.