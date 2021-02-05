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    • 05.02.2021 15:49
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    SON DAKİKA! Açıklama Bakan Pakdemirli'den geldi! 'de yeniden başlıyor

    Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı , 'de nın 7 Şubat tarihinden itibaren ek tedbirlerle yeniden başlayacağını açıkladı.

    Karadeniz'de hamsi avı yeniden başlıyor

    Tarım ve Orman Bakanı , 'de nın 7 Şubat tarihinden itibaren ek tedbirlerle yeniden başlayacağını açıkladı.

    İşte Pakdemirli'nin açıklamalarından öne çıkanlar:
    "(Kısmi hamsi avı yasağının 7 Şubat'ta sona ermesi) Bakanlığımız, hamsi avcılığı yapan gemiye nezaret etmesi için en az bir görevli bulunduracak ve Karadeniz'e kıyısı bulunan tüm il müdürlüklerinde en fazla 2 karaya çıkış noktası belirlenecek. Avlanan hamsiler bu noktalardan il ve ilçe müdürlükleri gözetiminde çıkarılacak."

    Ayrıntılar geliyor...

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    Haberler Güncel SON DAKİKA! Açıklama Bakan Pakdemirli'den geldi! Karadeniz'de hamsi avı yeniden başlıyor