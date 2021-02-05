Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karadeniz'de hamsi avının 7 Şubat tarihinden itibaren ek tedbirlerle yeniden başlayacağını açıkladı.

İşte Pakdemirli'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

"(Kısmi hamsi avı yasağının 7 Şubat'ta sona ermesi) Bakanlığımız, hamsi avcılığı yapan gemiye nezaret etmesi için en az bir görevli bulunduracak ve Karadeniz'e kıyısı bulunan tüm il müdürlüklerinde en fazla 2 karaya çıkış noktası belirlenecek. Avlanan hamsiler bu noktalardan il ve ilçe müdürlükleri gözetiminde çıkarılacak."

Ayrıntılar geliyor...