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    • 05.02.2021 15:59
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    'da trafik yoğunluğu kısıtlama öncesi yüzde 70'in üzerine çıktı | İSTANBUL YOL DURUMU

    Son dakika haberi... Kısıtlama öncesi trafiğinde tablo yine değişmedi. genelinde akşam saat 21.00'dan itibaren uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu erken saatlerde başlandı. karayolunda oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. İstanbul'da saatler 15.30 göstermesine rağmen trafik yoğunluğu yüzde 72’ye çıktı.

    Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul kızarıyor

    Korona virüs ile mücadele kapsamında tüm 'de, Şubat ayının ilk haftasında da uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala 'da trafik yoğunluğu erken saatlerde başladı.

    Akşam saat 21.00 itibariyle başlayacak ve Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar sürecek olan kısıtlama öncesi İstanbul'da saatler 15.30 göstermesine rağmen trafik yoğunluğu yüzde 72'ye çıktı.



    karayolu İstanbul istikametinde yoğun trafik oluştu. Öte yandan E-5 karayolunda oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

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    Haberler Güncel İstanbul'da trafik yoğunluğu kısıtlama öncesi yüzde 70'in üzerine çıktı | İSTANBUL YOL DURUMU