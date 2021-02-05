Agorafobi nedir? Agorafobi belirtileri nelerdir, tedavisi nasıl? Aramam motorları üzerinden en fazla sorgulananlardan biri oldu. Koronavirüs nedeniyle günlerinin çoğunu evde geçirmek zorunda kalan kişilerde sıkça rastlanılan bu rahatsızlığın ne olduğu, hangi belirtileri verdiği, tedavisinin nasıl yapıldığına ilişkin bilgiler merak ediliyor. İşte agorafobi ile ilgili bilinmesi gerekenler…
AGORAFOBİ NEDİR?
Çoğu insan bazı şeylere karşı korku yaşamaktadır. Bunlar; doğa üstü varlıklar, hayvanlar veya evde yalnız kalmak gibi şeyler olabilir. Agorafobi ise kelime anlamı olarak alan korkusu anlamına gelmektedir. Bu korku, kişinin bir alana sıkışmış hissi yaratttığı, utanılacak bir duruma düşecekmiş gibi düşündüğü, panikletip, bulunduğu ortamdan çıkamayıp, kaçamayacakmış gibi gelen bir anksiyete bozukluğu olarak tanımlanmaktadır. Kontrolü kaybedip delirecekmiş gibi, kalp krizi geçirecek hatta ölecekmiş gibi düşüncelere sebep olmaktadır. Bu hale vardığında da kimsenin kendisine yardım edemeyeceğini düşünmektedir. Kişi bu düşünceyle beraber ya evden dahi çıkmak istememekte ya da yanında güvendiği birinin varlığını istemektedir.
AGORAFOBİ BELİRTİLERİ NELER?
Kişi evden çıkmakta zorlanıyor veya tek başına çıkmıyorsa
Kalabalık ortamlarda bulunmak istemiyorsa
Tünele girmekte, sinema veya tiyatroya gitmekte, kapalı otoparklarda bulunmakta, mr cihazı gibi dar alanlarda bulunmakta zorlanıyorsa
Asansör, uçak, otobüs gibi yerlerde bulunamıyorsa
Bu tür yerlerde bulunduğunda panikleyip, nefes darlığı çekeceğini, bayılacağını, kalp krizi geçireceğini veya bayılacağını düşünüp, istediği zaman o ortamdan çıkamayacağını düşünüyorsa
Günün büyük bölümü bu kaygılar ile geçiyorsa
Kaygılar aile, iş veya okul yaşantısını etkiliyorsa
Bu kaygıyı kontrol altına alamıyorsa
Yaşanan bu durum 6 aydan daha uzun süredir devam ediyorsa agorafobinin varlığından söz edilebilir.