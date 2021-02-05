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    • 05.02.2021 15:50
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    kimdir? , nereli, ne iş yapıyor?

    kimdir sorusu gündem oldu. Osman Kavala'nın eşi Ayşe Buğra hakkında arama motorlarında araştırma yapılmaya başlandı. Tutuklu olarak cezaevinde bulunan Osman Kavala'nın eşi Prof. Dr. Ayşe Buğra Boğaziçi üniversitesinde öğretim üyesi görevinde bulunuyor. Peki , kaç yaşında, nereli?

    takvim.com.tr
    Ayşe Buğra kimdir? Osman Kavala eşi Ayşe Buğra kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

    Ayşe Buğra kimdir kaç yaşında nereli? Osman Kavala eşi hakkında arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yapan Prof. Dr. Ayşe Buğra'nın, uzun süredir cezaevinde tutuklu bulunan Osman Kavala'nın eşi olduğu biliniyor.

    AYŞE BUĞRA KİMDİR?

    1973 yılında Boğaziçi Üniversitesi'ni bitiren Ayşe Buğra, Laval Universitesi'nde master yaptı. 1981 yılında doktorasını McGill Üniversitesi'nden alan Ayşe Buğra, halen Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkIlap Tarihi Enstitüsü'nde öğretim üyeliği yapıyor. Prof. Dr. Çağlar Keyder ile birlikte Sosyal Politika Forumu'nun kurucusu olan Ayşe Buğra, İngilizce ve Fransızca biliyor.

    OSMAN KAVALA KİMDİR?

    1957 Paris doğumlu olan Kavala, İstanbul Robert Lisesi'ni bitirdikten sonra Manchester Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu.

    Babası Mehmet Kavala'nın 1982 yılında vefat etmesinin ardından, Kavala Grubu'nda yönetici olarak çalışmaya başlayan Osman Kavala, İletişim yayınlarının kurucuları arasında yer aldı.

        Kavala; Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın yanısıra Açık Toplum Vakfı, TESEV, TEMA Vakfı, Tarih Vakfı, Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü, Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı gibi pek çok sivil toplum örgütünde kurucu üye, yönetim kurulu üyesi veya danışma kurulu üyesi olarak bulunuyor.
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        Haberler Güncel Ayşe Buğra kimdir? Osman Kavala eşi Ayşe Buğra kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?