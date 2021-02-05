Ayşe Buğra kimdir? Osman Kavala eşi Ayşe Buğra kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

AYŞE BUĞRA KİMDİR?

1973 yılında Boğaziçi Üniversitesi'ni bitiren Ayşe Buğra, Laval Universitesi'nde master yaptı. 1981 yılında doktorasını McGill Üniversitesi'nden alan Ayşe Buğra, halen Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkIlap Tarihi Enstitüsü'nde öğretim üyeliği yapıyor. Prof. Dr. Çağlar Keyder ile birlikte Sosyal Politika Forumu'nun kurucusu olan Ayşe Buğra, İngilizce ve Fransızca biliyor.