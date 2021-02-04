Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca, ilk olarak 766 hektarlık alanda başlanan ve daha sonra dolgu miktarı artırılarak, 1000 hektara yükseltilen Rize-Artvin Havalimanı'nın temeli, 3 Nisan 2017'de, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı.
Havalimanı için kamyonlarla gece gündüz malzeme taşınan alanda, deniz dolgusuna devam ediliyor. Günlük 120 bin tona yakın dolgunun yapıldığı havalimanı inşaatında, dolgu çalışmaları ile beraber terminal binalarının inşaatı sürüyor. Proje sahasına 3 kilometre uzaklıktaki Kanlımezra ve 7 kilometre uzaklıkta olan Tektaş Taş Ocakları'ndan kamyonlarla taşınan taşlar, bağlantı yolu ile denize dökülüyor.
YILDA 3 MİLYON YOLCU TAŞINACAK
Mendireğin iç alanı yaklaşık 2 milyon metrekare olacak ve toplam 2 milyon 400 bin metrekarelik deniz dolgusu yapılacak. Devam eden terminal inşaatları ile beraber yeni dolgu alanının dahil edilmesiyle projenin yüzde 76'lık kısmı tamamlandı. Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen Rize-Artvin Havalimanı'nın altyapı çalışmaları, 1 milyar 78 milyon liraya mal olacak.