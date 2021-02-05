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    • 05.02.2021 15:42
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    Van'da uyuşturucu yapımında kullanılan 72,5 litre asit anhidrit ele geçirildi

    Van Başkale'de İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir evde yapılan operasyonda saman altına gizlenmiş vaziyette 2 bidon içerisinde uyuşturucu yapımında kullanılan 72,5 litre asit anhidrit ele geçirildi.

    Uyuşturucu yapımında kullanılıyor! Tam 72,5 litre!

    Van'ın Başkale ilçesinde bir ev ve eklentilerinde yapılan aramada eroin imalatında kullanılan 72,5 litre asit anhidrit bulundu.

    Alınan ihbarı değerlendiren Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Albayrak Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

    Operasyonda şüpheli L.Ü.'ye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada, saman altına gizlenmiş vaziyette 2 bidon içerisinde uyuşturucu yapımında kullanılan 72,5 litre asit anhidrit ele geçirildi.

    Gözaltına alınan L.Ü'nün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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