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    • 05.02.2021 13:47
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    Dünyayı adeta ele geçiren yeni tip koronavirüs milyonlarca kişiye bulaşırken milyonlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Damlacıklar yoluyla bulaşan koronavirüs nedeniyle ’de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlandı. Koronavirüs nedeniyle 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam ediyor. Peki ? İşte detaylar…

    Dünyayı adeta ele geçiren yeni tip koronavirüs milyonlarca kişiye bulaşırken milyonlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Damlacıklar yoluyla bulaşan koronavirüs nedeniyle Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlandı. Koronavirüs nedeniyle 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam ediyor. Peki kısıtlamalar hangi illerde kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitecek mi? İşte detaylar…

    KISITLAMALAR HANGİ İLLERDE KALKACAK?
    Koronavirüs salgınıyla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Alınan tedbirler, vaka sayısında düşüşte büyük rol oynadı. Vakalardaki düşüş ile birlikte kısıtlamaların hangi tarihte biteceği araştırılmaya başlandı. İlerleyen günlerde gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda yeni kararlar alınacak. Sağlık Bakanlığı yetkilileri kısıtlamaların il bazında kademeli olarak kaldırılacağını bildirdi. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre, kısıtlamalar koronavirüs testlerinde pozitiflik oranının yüzde 1'in altına düştüğü illerde kalkacak. Ancak şu an hangi illerde kısıtlamaların kalkacağı açıklanmadı.

    65 YAŞ ÜSTÜ 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
    Hemen şunu belirtelim ki, normalleşme sürecine geçiş takvimi henüz belli olmadı. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların uzun zamandır merakla beklediği saat sınırlamasının kalkması atılan ilk adımlar arasında yer alıyor. Salgının seyrine göre alınacak yeni tedbir kararlarında bu yaş gruplarına uygulanan sokağa çıkma sınırlamasının kalkması bekleniyor.

        KOVİD-19 AŞISI YAPILANLARIN SAYISI 2,5 MİLYONU GEÇTİ
        Aşılama çalışmaları, "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" çerçevesinde 14 Ocak'ta ülke genelindeki sağlık çalışanlarıyla başladı. Ardından öncelik sıralamasına göre diğer vatandaşların aşılanmasına geçildi.

        Bu kapsamda, 19 Ocak'ta huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile onların bakımından sorumlu kişilerin yanı sıra 90 yaş ve üstündekilere CoronaVac aşısı uygulanmaya başladı. Sağlık ekipleri, 90 yaş ve üstündekilerin aşılarını evlerine giderek yaptı.

        Bilim Kurulu toplantısında yapılan değerlendirme sonrasında 21 Ocak'ta 85 yaş ve üstündeki vatandaşlar da evlerinde aşılanmaya başlandı.

        Ulusal Uygulama Stratejisi doğrultusunda, 25 Ocak itibarıyla da 80 yaş ve üstündekilerin aşılanmasına geçildi. Aşılama çalışmaları, 75 yaş ve üstündeki vatandaşlarla devam ediyor.

        Bakanlığın "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu'nda yer alan bilgiye göre, saat 19.30 itibarıyla ülke genelinde CoronaVac aşısı yapılanların sayısı 2 milyon 500 bin 325'e ulaştı.

        ŞEHİR HASTANELERİ SALGIN DÖNEMİNDE HASTALARA İLAÇ GİBİ GELDİ
        Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede nitelikli yatak kapasitesi, üst düzey teknolojik donanımlı yoğun bakım imkanları ve tek kişilik odalarıyla öne çıkan şehir hastaneleri, vatandaşa bu dönemde teknolojik imkanları ve konforlu hizmetiyle adeta ilaç gibi geldi.

        Sağlık Bakanlığının Sağlıkta Dönüşüm Projesi kapsamında birçok ilde hayata geçirdiği şehir hastaneleri, fiziki koşullarının yanı sıra yeterli düzeyde deneyimli doktorlarıyla da ülkenin adeta can kurtaranı oldu.

            Geçen yıl Erzurum'da açılan ve Kovid-19 sürecinde salgın hastanesi olarak hizmet veren 400 bin metrekare alan üzerine kurulu 1575 yatak kapasiteli Erzurum Şehir Hastanesi de salgın döneminde önemli görev üstlendi.

            Altyapısı, tam donanımlı yoğun bakım odaları ve nitelikli yatak kapasitesiyle hastalara beş yıldızlı otel konforunda hizmet sağlayan Erzurum Şehir Hastanesi, her odasındaki temiz hava dolaşım sitemiyle de hem hastalara hem de sağlık çalışanlarına nefes aldırdı.

            VAKALARIN DÜŞMESİYLE POLİKLİNİK HİZMETİ VERMEYE BAŞLADI
            Sağlık ordusunun özverili çalışması, vatandaşın da kurallara riayetiyle kentteki vaka sayılarının ciddi şekilde düşmesinin ardından, Erzurum Şehir Hastanesi, kadın doğum ve kardiyoloji gibi birçok cerrahi branşlarda poliklinik ve ameliyat hizmeti vermek üzere vatandaşa kapılarını yeniden açtı.

            Hastane Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Özgür Çelebi, AA muhabirine, salgınla mücadelenin koruyucu hizmetler ve hastalananlara tedavi hizmetlerinin sağlanması anlamında ikiye ayrıldığını söyledi.

            İl Sağlık Müdürlüğünce yaklaşık 500 kişilik ekibin Kovid-19 hastalığına yakalananlara ilaç dağıtımı, hastalığın önlenmesi ve koruyucu tedbirler kapsamında önemli işler yaptığını ifade eden Çelebi, şöyle konuştu:

            "Bu hastalığı toplu odalarda, ortak kullanılan, tuvaletleri olan servislerde tedavi ederseniz, kısır döngü gibi siz tedavi edersiniz o virüsü alır ve virüs yayılır, tekrar çoğalır. Tedavi edersiniz, süresi uzar ve hizmetten çok iyi yararlanılamaz. Şehir hastanelerinde nitelikli yatakların olması, her odanın kendine ait duş ve tuvaletinin bulunması, oda içindeki iklimlendirme şartlarının dışardan temiz havayı alıp, içerdeki havayı temizleyip dışarıya atan mekanizmayla var olması, hem çalışanların güvenliğini hem de hastaların daha hızlı tedavilerini sağlamada çok önemli rol üstlendi.

            SALGIN DÖNEMİNDE ADETA CANKURTARAN GÖREVİ YAPTI
            Çelebi, yüksek kapasiteli yatak sayıları özelliğiyle tedavi edilen hastalara her türlü imkanın eşit şartlarda sunulduğunu belirterek şehir hastanelerinin yapımından vatandaşın hizmetine sunulmasına kadar emeği geçenlere teşekkür etti.

            Şehir hastanelerinin salgın döneminde adeta cankurtaran görevi yaptığını aktaran Çelebi, "Bu hastalığa yakalanan bazı vatandaşımızı yoğun bakıma aldık. Şehir hastanesinin yoğun bakım konforu ve her bir yoğun bakım hastasının şahsına ait bir odası varmış gibi yoğun bakım imkanı sağlaması ve odaların en üst seviyedeki tıbbı cihazla donatılarak hizmet vermesi yoğun bakımdaki hasta kayıplarını da minimuma indirmede çok etkili oldu. Bu çok ciddi istatiksel değer olarak karşımıza çıktı." dedi.

                Bazı Avrupa ülkelerinde salgında vaka sayılarının hızlıca yükseldiğini yazılı ve görsel basından takip ettiklerini anlatan Çelebi, birçok ülkede normal hastane kapasitelerinin dolup çadır hastane kurulduğuna ve hastanede yatarak tedavi edilmesi gereken hastaların da yatırılmadığına işaret etti.

                Türkiye'de ise tedavi görmesi gereken tüm hastaların en güzel şekilde hizmet aldığını vurgulayan Çelebi, alınan tedbirlere uyulmasıyla vaka sayılarının düştüğünü, bunun için hastanede poliklinik hizmetlerine başlandığını bildirdi.

                Çelebi, vaka sayılarındaki düşünün rehavete yol açmamasını istedi.
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                Haberler Güncel Kısıtlamalar hangi illerde kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitecek mi?