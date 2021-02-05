Dünyayı adeta ele geçiren yeni tip koronavirüs milyonlarca kişiye bulaşırken milyonlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Damlacıklar yoluyla bulaşan koronavirüs nedeniyle Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlandı. Koronavirüs nedeniyle 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam ediyor. Peki kısıtlamalar hangi illerde kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitecek mi? İşte detaylar…
KISITLAMALAR HANGİ İLLERDE KALKACAK?
Koronavirüs salgınıyla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Alınan tedbirler, vaka sayısında düşüşte büyük rol oynadı. Vakalardaki düşüş ile birlikte kısıtlamaların hangi tarihte biteceği araştırılmaya başlandı. İlerleyen günlerde gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda yeni kararlar alınacak. Sağlık Bakanlığı yetkilileri kısıtlamaların il bazında kademeli olarak kaldırılacağını bildirdi. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre, kısıtlamalar koronavirüs testlerinde pozitiflik oranının yüzde 1'in altına düştüğü illerde kalkacak. Ancak şu an hangi illerde kısıtlamaların kalkacağı açıklanmadı.
65 YAŞ ÜSTÜ 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
Hemen şunu belirtelim ki, normalleşme sürecine geçiş takvimi henüz belli olmadı. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların uzun zamandır merakla beklediği saat sınırlamasının kalkması atılan ilk adımlar arasında yer alıyor. Salgının seyrine göre alınacak yeni tedbir kararlarında bu yaş gruplarına uygulanan sokağa çıkma sınırlamasının kalkması bekleniyor.