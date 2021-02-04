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    • 04.02.2021 09:47
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    ne kadar? 2021 ÖSYM ? İşte bankaların listesi

    ne kadar sorusu günün en çok araştırılan konularından birisi olarak öne çıkıyor. YKS başvuru kılavuzu hakkında detayları merak eden milyonlarca aday detaylar hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 başvuruları bugün başlıyor. Peki, ? 2021 ÖSYM ? İşte bankaların listesi

    YKS başvuru ücreti ne kadar?

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları bugün alınmaya başlanacak. Başvuru işlemleriyle ilgili detayları araştıran milyonlarca kişi aynı zamanda başvuru ücreti ve ücretin hangi bankaya yatırılacağına dair bilgileri öğrenmek istiyor. Peki, YKS başvuru ücreti ne kadar? 2021 ÖSYM YKS başvuru ücreti hangi bankalara yatırılacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...

    YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    2020 yılında YKS başvuru ücreti her bir oturum için 70,00 TL olarak açıklanmıştı. 2021 yılındaki başvuru ücretleri ise henüz belli olmadı. Ücretler ÖSYM tarafından yayımlanan YKS başvuru kılavuzu ile netlik kazanacak.

    İşte sınava dair bilgiler;

    YKS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

    Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine, YKS'ye başvuru yaparken bildirdiği T.C. Kimlik Numarasını, adı, soyadını ve girecekleri sınavın adını vermeleri yeterlidir. Ücret, internet aracılığıyla da yatırılabilir.

    Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
    Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
    Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
    Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
    Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
    ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
    Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
    Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)
    Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilecektir.

        2021 YKS BAŞVURU NE ZAMAN YAPILACAK?

        ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, 2021 YKS başvuruları 4 Şubat - 2 Mart 2021 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin resmi internet sitesi https://ais.osym.gov.tr üzerinden ya da e-Devlet sistemi üzerinden yapabilecekler.

        2021 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

        2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak.

        Temel Yeterlik Testi (TYT): 26 Haziran Cumartesi

        Alan Yeterlik Testleri (AYT): 27 Haziran Pazar

        Yabancı Dil Testi (YDT): 27 Haziran Pazar

            YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

            ÖSYM Başkanı Aygün, "Sınava ilişkin ayrıntılı bilgileri 2021-YKS kılavuzunda vereceğiz. Adaylarımızın ÖSYM'nin sitesinden erişebilecekleri kılavuzu dikkatle incelemeleri gerektiğini hatırlatmak isteriz." dedi.

            2021 YKS başvuru ücreti ve diğer tüm detaylar kılavuz ile birlikte belli olacak.

            HES KODUNA DİKKAT

            YKS başvurularında diğer sınav başvurularında olduğu gibi HES kodu bilgisi istendiğini hatırlatan Aygün, "Adaylarımızın hangi başvuru platformunu tercih ederlerse etsinler HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor." uyarısında bulundu.
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