Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları bugün alınmaya başlanacak. Başvuru işlemleriyle ilgili detayları araştıran milyonlarca kişi aynı zamanda başvuru ücreti ve ücretin hangi bankaya yatırılacağına dair bilgileri öğrenmek istiyor. Peki, YKS başvuru ücreti ne kadar? 2021 ÖSYM YKS başvuru ücreti hangi bankalara yatırılacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...
YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
2020 yılında YKS başvuru ücreti her bir oturum için 70,00 TL olarak açıklanmıştı. 2021 yılındaki başvuru ücretleri ise henüz belli olmadı. Ücretler ÖSYM tarafından yayımlanan YKS başvuru kılavuzu ile netlik kazanacak.
İşte sınava dair bilgiler;
YKS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?
Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine, YKS'ye başvuru yaparken bildirdiği T.C. Kimlik Numarasını, adı, soyadını ve girecekleri sınavın adını vermeleri yeterlidir. Ücret, internet aracılığıyla da yatırılabilir.
Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)
Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilecektir.