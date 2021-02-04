Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları bugün alınmaya başlanacak. Başvuru işlemleriyle ilgili detayları araştıran milyonlarca kişi aynı zamanda başvuru ücreti ve ücretin hangi bankaya yatırılacağına dair bilgileri öğrenmek istiyor. Peki, YKS başvuru ücreti ne kadar? 2021 ÖSYM YKS başvuru ücreti hangi bankalara yatırılacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2020 yılında YKS başvuru ücreti her bir oturum için 70,00 TL olarak açıklanmıştı. 2021 yılındaki başvuru ücretleri ise henüz belli olmadı. Ücretler ÖSYM tarafından yayımlanan YKS başvuru kılavuzu ile netlik kazanacak.

İşte sınava dair bilgiler;