ÖSYM YKS 2021 başvuru kılavuzu için araştırmalar günün ilk saatleriyle birlikte artışa geçti. ÖSYM tarafından yayımlanan takvimdeki bilgilere göre, milyonların beklediği başvurular bugün alınmaya başlanacak. YKS oturumları için hazırlıklarına devam eden milyonlar başvuru kapsamındaki bilgileri öğrenerek ona göre hareket etmek istiyor. Peki, ÖSYM YKS 2021 başvuru kılavuzu yayımlandı mı? YKS TYT AYT üniversite sınavı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte başvuru hakkında merak edilen bilgiler takvim.com.tr'de...

YKS BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Milyonların heyecanla beklediği 2021 YKS başvuru kılavuzu henüz erişime açılmadı. Bu konuda ÖSYM tarafından yapılacak son dakika açıklaması bekleniyor. 2021 YKS başvuru kılavuzunun gün içerisinde erişime açılması bekleniyor.

İşte başvuruya ve sınav tarihine dair merak edilen bilgiler;