Terör örgütü DEAŞ’ın imaj oyunu deşifre oldu: Atkuyruğu, entel sakal, bira şişeleri...

Ürdün uyruklu A.Z.A.A.D., yasadışı yollardan girdiği Türkiye'de Sakarya'ya yerleşti. Sahte kimlik ve yeni bir görüntü ise yeni hayatının anahtarı oldu.



Saçlarını atkuyruğu şeklinde bağladı, sakalını düzeltti, modern kıyafetler giydi. Ancak tüm bu imaj oyunu yakalanmasını engelleyemedi.