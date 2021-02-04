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    • 04.02.2021 09:09
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    Terör örgütü DEAŞ’ın imaj oyunu deşifre oldu: Atkuyruğu, entel sakal, bira şişeleri...

    Son dakika haberi... terör örgütü DEAŞ’ın sözde eğitim bakan yardımcısının ’da yakalanması örgütün içinde kamufle olma yöntemlerini ve sosyal medyayı nasıl propaganda aracı olarak kullandıklarını da ortaya koydu. Teröristin saçlarını atkuyruğu şeklinde bağladığı, sakalını düzelttiği, "modern" kıyafetler giydiği görüldü.

    DEAŞ'ın imaj oyunu: Atkuyruğu, entel sakal...

    Ürdün uyruklu A.Z.A.A.D., yasadışı yollardan girdiği Türkiye'de Sakarya'ya yerleşti. Sahte kimlik ve yeni bir görüntü ise yeni hayatının anahtarı oldu.


    Saçlarını atkuyruğu şeklinde bağladı, sakalını düzeltti, modern kıyafetler giydi. Ancak tüm bu imaj oyunu yakalanmasını engelleyemedi.

    HÜCRE EVİNDE BİRA ŞİŞELERİ
    Hürriyet'in haberine göre DEAŞ uzmanları, örgüt mensuplarının kendilerini gizlemek için öncelikle kılık kıyafet, saç, sakal değiştirme ve asosyal bir yaşam tarzı benimsediklerinin altını çiziyor. 26 Ekim 2016'da Diyarbakır'da 7 DEAŞ mensubunun öldürüldüğü hücre evinden çıkan bira şişeleri de bu yöntemin bir parçasıydı.

    Bira şişeleri kapı önüne koyularak içki içiyor görüntüsü veriliyor ya da birayı yüzlerine sürerek kokmasını sağlıyorlardı.

        BAKANLIK AÇIKLAMIŞTI
        Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Daire Başkanlıkları koordinesinde DEAŞ terör örgütüne yönelik sürdürülen çalışmalarda, Sakarya'da barınan Ürdün uyruklu A.Z.A.A.D. isimli DEAŞ terör örgütü mensubu şahıs Sakarya'da yakalandı.

        Şahıs, DEAŞ terör örgütünün Suriye/Irak ülkelerinde hakim olduğu bölgelerde 2014/2017 yılları arasında Irak/Suriye'deki tüm eğitim kurumlarından sorumlu sözde "eğitim bakan yardımcısı" olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi.

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