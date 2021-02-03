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    • 03.02.2021 11:02
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    Son dakika: DEAŞ’a bir darbe daha! Sözde “eğitim bakan yardımcısı” ’da tutuklandı

    Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'ın "sözde eğitim bakan yardımcısı" uyruklu teröristin 'da yakalandığını bildirdi.

    DEAŞ’a bir darbe daha! O isim tutuklandı

    İstihbarat ve TEM Daire Başkanlıkları koordinesinde DEAŞ terör örgütüne yönelik sürdürülen çalışmalarda, 'da barınan uyruklu A.Z.A.A.D. isimli DEAŞ terör örgütü mensubu şahıs Sakarya'da yakalandı.

    Şahıs, DEAŞ terör örgütünün / ülkelerinde hakim olduğu bölgelerde 2014/2017 yılları arasında Irak/Suriye'deki tüm eğitim kurumlarından sorumlu sözde "eğitim bakan yardımcısı" olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi.

    Şahsın yine aynı bölgelerde esir/ tutsak altına aldığı kişileri vahşice katlettiği, bu eylemlerin görüntülerini kaydederek örgüt propagandası amacıyla sosyal medya platformlarında yayınlandığı belirlendi.

    Adı geçen Ürdün uyruklu şahıs Sakarya ilinde yakalanarak gözaltına alınırken, sevkedildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: DEAŞ’a bir darbe daha! Sözde “eğitim bakan yardımcısı” Sakarya’da tutuklandı