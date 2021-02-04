TBMM Başkanı Şentop, Arnavutluk Başbakan Edi Rama'nın 6-7 Ocak'taki Türkiye ziyareti sırasında ikili ilişkilerin "stratejik ortaklık" seviyesine çıkarıldığını söyledi.



FETÖ'YE ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ

FETÖ'nün birçok Balkan ülkesinde olduğu gibi Arnavutluk'ta da mevcudiyete sahip olduğunu belirten Şentop, "FETÖ terör örgütünün iki ülke arasındaki ilişkileri zehirlemesine asla izin vermeyeceğiz." dedi.





TBMM Başkanı Şentop'un açıklamalarından satır başları;



Avlonya'da Başkonsolosluğumuzun açılması için gerekli izinler tamamlandı. İnşallah en kısa sürede faaliyete geçecek. Böylece Arnavutluk'un güneyinde turizmin gelişmesine katkıda bulunacağız.



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