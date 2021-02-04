Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 04.02.2021 13:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.02.2021 14:01
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Başkanı Şentop açıkladı: ile ilişkiler "stratejik ortaklık" seviyesine çıkarıldı

    Son dakka haberine göre, Başkanı , Başbakan 'nın 6-7 Ocak'taki ziyareti sırasında ikili ilişkilerin "stratejik ortaklık" seviyesine çıkarıldığını söyledi.

    AA
    Şentop açıkladı: Stratejik ortaklık seviyesine çıkarıldı

    Başkanı Şentop, Başbakan 'nın 6-7 Ocak'taki ziyareti sırasında ikili ilişkilerin "stratejik ortaklık" seviyesine çıkarıldığını söyledi.


    FETÖ'YE ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ
    FETÖ'nün birçok Balkan ülkesinde olduğu gibi Arnavutluk'ta da mevcudiyete sahip olduğunu belirten Şentop, "FETÖ terör örgütünün iki ülke arasındaki ilişkileri zehirlemesine asla izin vermeyeceğiz." dedi.


    TBMM Başkanı Şentop'un açıklamalarından satır başları;

    Avlonya'da Başkonsolosluğumuzun açılması için gerekli izinler tamamlandı. İnşallah en kısa sürede faaliyete geçecek. Böylece Arnavutluk'un güneyinde turizmin gelişmesine katkıda bulunacağız.


    Ayrıntılar geliyor...

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop açıkladı: Arnavutluk ile ilişkiler "stratejik ortaklık" seviyesine çıkarıldı