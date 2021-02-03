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    • 04.02.2021 06:50
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    SON DAKİKA: Meteorolojiden o illere kar uyarısı! | 4 Şubat hava durumu raporu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Osmaniye, Hatay Kahramanmaraş, Samsun ve Ordu çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusunda kar şeklinde olması bekleniyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, 4 Şubat il il hava durumu tahminleri...

    takvim.com.tr
    Meteorolojiden o illere kar uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Osmaniye, Hatay Kahramanmaraş, Samsun ve Ordu çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusunda kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün olduğu dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu, doğu bölgeler ile zamanla Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.


    ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    EDİRNE °C, 18°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı ve az bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 16°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KOCAELİ °C, 20°C
    Parçalı ve az bulutlu

    EGE
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    A.KARAHİSAR °C, 15°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DENİZLİ °C, 20°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İZMİR °C, 20°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MANİSA °C, 19°C
    Parçalı ve az bulutlu

        AKDENİZ
        Parçalı yer yer çok bulutlu, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde batısının iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

        ADANA °C, 23°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        ANTALYA °C, 21°C
        Parçalı ve az bulutlu

        HATAY °C, 18°C
        Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

        ISPARTA °C, 16°C
        Parçalı bulutlu

        İÇ ANADOLU
        Parçalı, güney ve doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

        ANKARA °C, 16°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 17°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 16°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        SİVAS °C, 9°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        BATI KARADENİZ
        Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah ilk saatlerde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

        BOLU °C, 17°C
        Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

        DÜZCE °C, 22°C
        Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

        KASTAMONU °C, 17°C
        Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

        ZONGULDAK °C, 17°C
        Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı



            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı, doğusunun iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu gece ve yarın (cuma) sabah ilk saatlerde Samsun ve Ordu kıyılarının hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

            AMASYA °C, 19°C
            Parçalı bulutlu

            RİZE °C, 17°C
            Parçalı bulutlu

            SAMSUN °C, 20°C
            Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (cuma) sabah ilk saatlerde kıyılarının hafif yağmur ve sağanak yağışlı

            TRABZON °C, 16°C
            Parçalı bulutlu



            DOĞU ANADOLU
            Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzeyi ve doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar, diğer yağış alan yerlerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

            ERZURUM °C, 3°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            HAKKÂRİ °C, 4°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            KARS °C, 2°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            VAN °C, 7°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            DİYARBAKIR °C, 13°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

            GAZİANTEP °C, 13°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            SİİRT °C, 13°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

            ŞANLIURFA °C, 16°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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