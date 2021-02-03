"Candan aziz bildiğimiz bu topraklar şehit kanlarıyla sulanmıştır. Biricik oğullarını askere kına yakarak uğurlayan anaların duasıyla, evlatlarına ya şehit ya gazi ol diyen babaların vakur duruşuyla, binlerce yıldır diri olan bir heyecanla Anadolu'dayız.

"BİZ BU TOPRAKLARIN GERÇEK SAHİBİYİZ"

Orta Asya'dan kalkan toz bulutunun dört nala taşıdığı ülkü biziz. Ağlayan coğrafyalara ufuklardan el uzatan, elinde sancağıyla sefere memur olan biziz. Karanlığa gömülmüş o kudretli tarihin davasını sürdürecek ve yüceltecek olan biziz. Biz bu toprakların gerçek sahibiyiz.

"15 TEMMUZ'DA HÜSRANA UĞRADILAR"