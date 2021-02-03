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    • 04.02.2021 01:59
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    İletişim Başkanı Boğaziçi'ndeki dar kadroya ve sahiplerine mesaj gönderdi

    İletişim Başkanı , kurtarılmış bölge olarak gördükleri 'ne Başkan Erdoğan tarafınca rektör atanmasını hazmedemeyen karanlık odaklara tepki gösterdi. Üniversiteye kümelenmiş gladyo unsurlarının azınlıkta olan muhalif öğrencilere gaz vererek 'de iç çatışma çıkarmak istemesine karşı, "’da yalnızca satılmış hainleri defetmedik. Ezik batıcılığı ve müstemleke zihniyetin vesayet odaklarını da bertaraf ettik. Mücadelemiz bugün de aynı kararlılıkla devam ediyor. Hiç kimse bu satılık zihniyetin gülünç cüretkârlığından medet ummasın. O günler geride kaldı." sözlerini kullandı.

    Altun, Boğaziçi'ndeki dar kadroya mesaj gönderdi

    Dünya sıralamasında ilk 500'ün dışına itilmiş Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vesayet odaklarının girilemez olarak gördüğü kirli düzenlerini bozmuştu. Fahrettin Altun buna karşı kaos çıkarmak isteyen çürümüş zihniyetin bekçilerine sosyal medyadan mesaj gönderdi.

    Altun'un açıklamaları şöyle;

    "BİNLERCE YILDIR DİRİ OLAN BİR HEYECANLA ANADOLU'DAYIZ"

    "Candan aziz bildiğimiz bu topraklar şehit kanlarıyla sulanmıştır. Biricik oğullarını askere kına yakarak uğurlayan anaların duasıyla, evlatlarına ya şehit ya gazi ol diyen babaların vakur duruşuyla, binlerce yıldır diri olan bir heyecanla Anadolu'dayız.

    "BİZ BU TOPRAKLARIN GERÇEK SAHİBİYİZ"

    Orta Asya'dan kalkan toz bulutunun dört nala taşıdığı ülkü biziz. Ağlayan coğrafyalara ufuklardan el uzatan, elinde sancağıyla sefere memur olan biziz. Karanlığa gömülmüş o kudretli tarihin davasını sürdürecek ve yüceltecek olan biziz. Biz bu toprakların gerçek sahibiyiz.

    "15 TEMMUZ'DA HÜSRANA UĞRADILAR"

    Akif'in "kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya" mısrası ile resmettiği emperyalist saldırıları her fırsatta yeniden denediler. Her seferinde bu aziz milletin iman dolu göğsünde paramparça oldular. En son 15 Temmuz'da hüsrana uğradılar.

    "HİÇ KİMSE BU SATILIK ZİHNİYETİN GÜLÜNÇ CÜRETKÂRLIĞINDAN MEDET UMMASIN"

        15 Temmuz'da yalnızca satılmış hainleri defetmedik. Ezik batıcılığı ve müstemleke zihniyetin vesayet odaklarını da bertaraf ettik. Mücadelemiz bugün de aynı kararlılıkla devam ediyor. Hiç kimse bu satılık zihniyetin gülünç cüretkârlığından medet ummasın. O günler geride kaldı."

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        Haberler Güncel İletişim Başkanı Fahrettin Altun Boğaziçi'ndeki dar kadroya ve sahiplerine mesaj gönderdi