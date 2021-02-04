Süper Loto 4 Ocak çekiliş sonuçları hakkındaki araştırmalar yoğunluk kazandı. Sonuçları öğrenmek isteyenler akşam saatleriyle birlikte çok araştırılmaya başlandı. Talihliler kuponlarına kaç lira ikramiye isabet ettiğini merak ediyor. Süper Loto'da arda arda devreden büyük ikramiye miktarı 39 milyon lirayı aşınca heyecan daha da arttı. Kuponlarını oynayan ve bayilere giderek yatıran vatandaşlar Süper Loto 4 Ocak çekiliş sonuçlarını haberimizden öğrenebilir.
4 ŞUBAT 2021 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
17, 52, 59, 41, 57, 40
İşte Süper Loto hakkında merak edilen bilgiler;
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.