Altun, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın Boğaziçi Üniversitesi'ndeki yasa dışı eylemlere ilişkin açıklamalarına cevap niteliğindeki mesajında, "Bazı kişilerin Boğaziçi Üniversitesi'ne ilişkin durum hakkında yanlış bilgilendirildiği dikkati çekiyor. İfade özgürlüğü ve barışçıl protesto hakkıyla''ilgiliymiş gibi' davranmayı bırakalım. Cumhurbaşkanımız, anayasal yetkisinin bir parçası olarak bir rektör atadı. Bunun üzerine, küçük ve radikal bir grup, rektörlük binasının çevresini sardı, çıkışları kapattı ve binayı işgal etmeye kalktı. Dolayısıyla, polisten müdahale etmesi istendi ve kanunlara karşı geldiği için gözaltına alınanlar oldu. İşlenen suçların arasında 'kişiyi özgürlüğünden mahrum bırakmak' ve 'kamu malına zarar vermek' var. Dünyada hiçbir ülke, radikal unsurların kamu görevlilerini tehdit etmesine ve yasal bir atamaya karşı bu kişileri alıkoyma teşebbüsüne izin vermez" dedi.

"BOĞAZİÇİ'NDEKİ KÜÇÜK BİR GRUBUN RADİKAL GÖRÜŞLERİNİ..."