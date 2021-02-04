Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi: Haftaya hayata geçiyor!

Kızlarımızın yükseköğretim görme oranındaki artışta da üniversitelerin Anadolu'da yaygınlaşmasının da etkisi vardır. YÖK artık engellemelerle uğraşmak yerine milletimize ve onun değerlerine hizmet eden yeni bir kuruma dönüştü.

"KİŞİSEL VE ZÜMREVİ ÇIKARLARINI DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜK MASKESİ ALTINDA..."

Anadolu bozkırlarında kurulan üniversitelerin ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacak bir yapıya kavuşmalarını hedefliyoruz. Üniversitelerin başarısız olmasını isteyenlerin bulunduğunu da biliyoruz. Bunlara cevap Anadolu'daki üniversitelerin ulusal ve uluslararası düzeyde gösterdikleri başarı olacaktır. Kişisel ve zümrevi çıkarlarını 'demokrasi ve özgürlük' maskesi altında pazarlayanların gerçek yüzlerini ortaya dökmeyi sürdüreceğiz. Bugün dünyanın dört bir yanından 200 bini aşkın öğrenci geleceğe bizim üniversitelerimizde hazırlanıyor.