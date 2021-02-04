Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Sincar operasyonu hakkında yaptığı açıklama PKK'da korku yarattı. Yurt içinde ve yurt dışında PKK'ya göz açtırmayan Türk askeri, teröristlerin korkulu rüyası oldu.
"BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sincar operasyonu hakkındaki soruları Üsküdar Kerem Aydınlar Camii çıkışında yanıtlamıştı.
Başkan Erdoğan, "Ortak operasyonları her zaman yapmaya hazırız ama bunları açıklamak suretiyle bu operasyonlar yapılmaz. Her zaman benim bir sözüm var 'Bir gece ansızın gelebiliriz' olay budur." ifadelerini kullandı.