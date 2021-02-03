Sözcü Aksoy, ABD ve Rusya'nın Yeni START anlaşmasını 5 yıl süreyle uzatma kararı hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Aksoy, "ABD ve Rusya Federasyonu'nun 5 Şubat 2021'de sona erecek olan Yeni START'ın 5 yıl süreyle uzatılmasına ilişkin kararını memnuniyetle karşılıyor ve destekliyoruz." ifadesini kullandı.

ABD ve Rusya'nın nükleer güçlerini sınırlandıran Yeni START anlaşmasının, iki ülke arasında stratejik istikrarı sağlayan yürürlükteki son antlaşma olması itibarıyla küresel öneme sahip olduğunu vurgulayan Aksoy, "Atılan bu önemli adımın, silahların kontrolü rejiminin güçlendirilmesine ve küresel güvenliğe yönelik sınamalarla mücadeleye katkıda bulunmasını temenni ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.