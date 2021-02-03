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    • 03.02.2021 19:35
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    , ile arasındaki anlaşmasının uzatılmasını memnuniyetle karşıladı

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ile  arasındaki 'nın () 5 yıl daha uzatılması kararını memnuniyetle karşıladıklarını ve anlaşmayı desteklediklerini açıkladı.

    Türkiye Yeni START'tan memnun

    Sözcü Aksoy, ve 'nın anlaşmasını 5 yıl süreyle uzatma kararı hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

    Aksoy, "ABD ve Rusya Federasyonu'nun 5 Şubat 2021'de sona erecek olan Yeni START'ın 5 yıl süreyle uzatılmasına ilişkin kararını memnuniyetle karşılıyor ve destekliyoruz." ifadesini kullandı.

    ABD ve Rusya'nın nükleer güçlerini sınırlandıran Yeni START anlaşmasının, iki ülke arasında stratejik istikrarı sağlayan yürürlükteki son antlaşma olması itibarıyla küresel öneme sahip olduğunu vurgulayan Aksoy, "Atılan bu önemli adımın, silahların kontrolü rejiminin güçlendirilmesine ve küresel güvenliğe yönelik sınamalarla mücadeleye katkıda bulunmasını temenni ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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    Haberler Güncel Türkiye, ABD ile Rusya arasındaki Yeni START anlaşmasının uzatılmasını memnuniyetle karşıladı