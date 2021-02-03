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    • 03.02.2021 21:17
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    ? Kimler YKS'ye başvuru yapabilir?

    Akşam saatlerinde ? Sorusunun yanıtı binlerce kişi tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Merakla beklenen tarih belli oldu ve ÖSYM tarafından işlemlerinin ne zaman ve nasıl yapılacağına dair açıklama geldi. Peki Kimler YKS'ye başvuru yapabilir? Üniversite hayali kuran binlerce kişi Yükseköğretim Kurumları Sınavı için başvularını tamamlamaya başlayacak. İşte merak edilen tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    2021 YKS başvuru işlemi nasıl yapılır?

    2021 YKS başvuru işlemi nasıl yapılır? Kimler YKS'ye başvuru yapabilir? Sorularının arama motorları üzerinden sıkça araştırılanlar arasında yer alıyor. Üniversitede okumak için sınavlara çalışan ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda performans sergilemek isteyen binlerce kişi sınava nasıl başvuru yapacağını merak ediyor. 2021 YKS başvuru tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. İşte ayrıntılar…

    2021 YKS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

    ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, 2021 YKS başvuruları 4 Şubat - 2 Mart 2021 tarihleri arasında alınacak.

    2021 YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    2021 YKS başvuru tarihleri ÖSYM'nin internet sitesi aracılığı ile duyurulurken yarın başlayacak olan sürecin 3 Mart 2021 tarihine kadar devam edeceği ifade edildi. Adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile girişlerini sisteme gerçekleştirecek ve kişilerin kayıtlarını gerçekleştirmeleri ardından belirli başvuru ücretini ödemesi istenecek. Öte yandan üniversite sınavı bu sene Haziran ayında üç oturum şeklinde düzenlenecek.

    ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adaylarından T.C. kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olanların, başvuru merkezlerine gitmeden e-Devlet üzerinden sınav başvurularını yapabileceklerini açıkladı.

    Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, YKS'nin ilk oturumu olan temel Yeterlilik Testi'nin 26 Haziran'da, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi'nin (YDT) 27 Haziran'da gerçekleştirileceğini hatırlattı.

    Sınav başvurularını 4 Şubat'ta başlatacaklarını, 2 Mart'ta sona erdireceklerini bildiren Aygün, bu yılki YKS başvurularına ilişkin şu bilgileri verdi:

        "T.C. kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne ÖSYM AİS mobil uygulaması veya 'http://ais.osym.gov.tr' üzerinden 'e-Devlet ile kayıt ol' seçeneğine tıklayarak kayıt olabilecek ve sınav başvurularını yapabilecek. e-Devlet kayıtları için adaylarımızın PTT şubelerinden şifrelerini temin etmeleri gerekiyor.

        Adaylar, ayrıca ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresi ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından bireysel olarak yapacakları sınav başvurularında, sistemdeki fotoğrafı, adayın varsa T.C. kimlik kartındaki fotoğrafı ile başka herhangi bir işlem gerekmeksizin otomatik olarak güncellenebilecek."

        KİMLER YKS'YE BAŞVURU YAPABİLİR?

        Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar sınava başvurabilir.

        2021 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

        2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak.

        Temel Yeterlik Testi (TYT): 26 Haziran Cumartesi

        Alan Yeterlik Testleri (AYT): 27 Haziran Pazar

        Yabancı Dil Testi (YDT): 27 Haziran Pazar
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        Haberler Güncel 2021 YKS başvuru işlemi nasıl yapılır? Kimler YKS'ye başvuru yapabilir?