2021 YKS başvuru işlemi nasıl yapılır? Kimler YKS'ye başvuru yapabilir? Sorularının arama motorları üzerinden sıkça araştırılanlar arasında yer alıyor. Üniversitede okumak için sınavlara çalışan ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda performans sergilemek isteyen binlerce kişi sınava nasıl başvuru yapacağını merak ediyor. 2021 YKS başvuru tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. İşte ayrıntılar…
2021 YKS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, 2021 YKS başvuruları 4 Şubat - 2 Mart 2021 tarihleri arasında alınacak.
2021 YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
2021 YKS başvuru tarihleri ÖSYM'nin internet sitesi aracılığı ile duyurulurken yarın başlayacak olan sürecin 3 Mart 2021 tarihine kadar devam edeceği ifade edildi. Adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile girişlerini sisteme gerçekleştirecek ve kişilerin kayıtlarını gerçekleştirmeleri ardından belirli başvuru ücretini ödemesi istenecek. Öte yandan üniversite sınavı bu sene Haziran ayında üç oturum şeklinde düzenlenecek.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adaylarından T.C. kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olanların, başvuru merkezlerine gitmeden e-Devlet üzerinden sınav başvurularını yapabileceklerini açıkladı.
Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, YKS'nin ilk oturumu olan temel Yeterlilik Testi'nin 26 Haziran'da, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi'nin (YDT) 27 Haziran'da gerçekleştirileceğini hatırlattı.
Sınav başvurularını 4 Şubat'ta başlatacaklarını, 2 Mart'ta sona erdireceklerini bildiren Aygün, bu yılki YKS başvurularına ilişkin şu bilgileri verdi: