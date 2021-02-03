Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder: Türkiye Doğu Akdeniz’de hâkim güç

BU POLİTİKA BAĞDAŞMIYOR

"Hem vize serbestisi için onlarca şartın yerine getirilmesini istemek, hem AB'ye üyelik müzakerelerinde önemli ilerlemeleri ya da Gümrük Birliği'nin güncellenmesini ertelemek, seni istemiyoruz demektir. Ankara'nın Irak, Suriye, Libya ya da Dağlık Karabağ'da savaşmasını bazı haklı gerekçelerle kınayan biri, o zaman Türkiye'ye savaş bölgelerinden gelen mültecilerin AB'ye geçmesini engellemesi için bir ödeme de yapmamalı. Artık olmayan Batı'nın, yeri gelince her fırsatta dile getirdiği değerleriyle bu politika bağdaşmıyor. Ve bu politika iflas etmeye mahkûm. Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra iş başına gelecek bir hükümetin Türkiye'nin dış politikasını temelden gözden geçireceğini ve Doğu Akdeniz'de yeni güç durumundan vazgeçeceğini düşünmek dünyadan bihaber olmak demektir. Türkiye bunu yapamaz. Türkiye'nin, diğer ülkelerin de, politikası ve savaşı onların görüşünce Batı'nın tehditlerine bir karşılık."