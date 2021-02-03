Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder: Türkiye Doğu Akdeniz’de hâkim güç

Almanya'da Başbakan Angela Merkel'den önce iki dönem bu koltukta oturan Sosyal Demokrat Partili (SPD) Gerhard Schröder (77), siyasi görüş ve açıklamalarıyla halen gündem yaratan bir politikacı. Schröder; New York, Oxford ve Londra Üniversitelerinde ders veren tarih profesörü Gregor Schöllgen ile birlikte yeni bir kitap yayınladı. Hürriyet'te yer alan haberin detayları şöyle:
YENİ DÜNYA DÜZENİ
DVA yayınevinden çıkan 'Letzte Chance' (Son Şans) adlı kitap dünya çapındaki krizleri irdeliyor. Kitapta, yeni bir dünya düzenine ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor ve bunun Batı için son şans olduğu vurgulanıyor. Kitabın sonunda Türkiye, Rusya ve Çin'in dünya politikasında önemli birer aktör olduğuna işaret edilerek şöyle deniyor: "Batı her zaman yaptığı gibi onlara Soğuk Savaş mantığıyla davranırsa kaybeder. Biz Avrupalıların hoşuna gitsin ya da gitmesin, Türkiye Doğu Akdeniz'de artık yadsınamaz hakim güç."
BATI HATA YAPTI
Türkiye'nin bugün Batı'ya ters düşmesinin 1952'den beri üyesi olduğu NATO'nun ve onu hiç istemeyen Avrupa Birliği'nin yanlış politikalarının bir sonucu olduğu vurgulanan kitapta şu görüşler yer alıyor: "Biz Avrupalılar, özellikle de Almanlar, onlarca yıldır bu ülke ve insanlarına karşı kendini beğenmiş ve aşağılayan bir tavırla davrandık. Avrupa Ekonomi Topluluğu ve Türkiye'nin 1963 yılında ortaklık anlaşması imzalamasından bu yana hiç kimse, Türkiye'ye Almanya kadar sık üyelik perspektifi açmadı. Ama SPD-Yeşiller koalisyonunun son dönemi hariç bunların hiçbiri, samimi değildi. Elbette Almanya'nın arka planda göç ve mülteci hareketlerini düşünerek 1980'de getirdiği vize rejiminin kaldırılması itinayla tartılmalı. Ama devamlı oyalama taktiği kabul edilemez."
BU POLİTİKA BAĞDAŞMIYOR
"Hem vize serbestisi için onlarca şartın yerine getirilmesini istemek, hem AB'ye üyelik müzakerelerinde önemli ilerlemeleri ya da Gümrük Birliği'nin güncellenmesini ertelemek, seni istemiyoruz demektir. Ankara'nın Irak, Suriye, Libya ya da Dağlık Karabağ'da savaşmasını bazı haklı gerekçelerle kınayan biri, o zaman Türkiye'ye savaş bölgelerinden gelen mültecilerin AB'ye geçmesini engellemesi için bir ödeme de yapmamalı. Artık olmayan Batı'nın, yeri gelince her fırsatta dile getirdiği değerleriyle bu politika bağdaşmıyor. Ve bu politika iflas etmeye mahkûm. Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra iş başına gelecek bir hükümetin Türkiye'nin dış politikasını temelden gözden geçireceğini ve Doğu Akdeniz'de yeni güç durumundan vazgeçeceğini düşünmek dünyadan bihaber olmak demektir. Türkiye bunu yapamaz. Türkiye'nin, diğer ülkelerin de, politikası ve savaşı onların görüşünce Batı'nın tehditlerine bir karşılık."