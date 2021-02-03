Tabi ki yarışmalar daha da kapsamını genişleterek, geçen yıl 23 yarışma vardı bu yıl 35 yarışma olacak şekilde Teknofest tam hızıyla devam ediyor olacak. Yarışmalarımızın biraz daha tematik olarak sağlık teknolojilerine, biyoteknoloji gibi alanlara yöneldiğini görüyoruz. Örneğin sürü İHA yarışmasında bile daha önceden deprem tarzı bir olaya nasıl müdahale eder, nasıl İHA'lar insanlara yardım götürür gibi problemlere odaklanırken, şimdi mesela pandemi gibi bir olayda insanlara nasıl gerekli tıbbi yardım yapar gibi, o şekilde düzenlendiğini görüyoruz.