İLK TESLİMATLARI BAŞLIYOR!

Savunma Sanayi Başkanı tarafından yapılan teslima açıklamasının ardından en çok merak edilen konu Faz - 2 nin Atak helikopterden farkı ve Faz-2 nin teknik özellikleri oldu.

ATAK FAZ-2 ÖZELLİKLERİ

T-129 ATAK helikopterinin diğer ATAK helikopterlerinden temel olarak fazla farklılıkları bulunmamaktadır. Sadece diğer helikopterlerde olmayan bazı özellikler kazandırılmış ve bazı yeni özellikler eklenmiştir.

İşte o özelliklerden bazıları:

- Atak Helikopter Faz-2'de 9681 V/UHF Radio (Yüksek/çok Yüksek Bant Telsizi) var.

- Faz-2 de RWR (Radar İkaz Sistemi) bulunmakta.

- Radyo Sinyal Karıştırıcısı ( RFJ ) - LWR olarak biline Lazer İkaz Sistemi vardır.