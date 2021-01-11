Son dakika haberleri... Savunma Sanayii Başkanı Başkanı Demir "2021'de Akıncı TİHA'da ilk teslimatlar yapılacak, Aksungur SİHA seri üretimi sürecek, Atak Faz-2'nin ilk teslimatları başlayacak" ifadelerini kullandı.
Demir "Bu yıl ilk milli gemi savar füzesi Atmaca, yerli ve milli torpido Akya ve tanksavar silahı Karaok'un ilk teslimatları yapılacak." dedi.
Demir "Bu yıl çok maksatlı amfibi hücum gemisi Anadolu, eğitim gemisi Ufuk teslim edilecek, İ sınıfı fırkateyn İstanbul suya indirilecek." şeklinde konuştu.
İŞTE İSMAİL DEMİR'İN AÇIKLADIĞI YERLİ VE MİLLİ SİLAHLAR VE ÖZELLİKLERİ:
AKINCI TİHA'NIN ÖZELLİKLERİ GÖZ DOLDURUYOR
Türkiye'nin silahlı ve silahsız İHA filosunu güçlendirmek için yapılan çalışmalar devam ediyor. Bunların arasında en göze çarpan yüksek irtifa uzun havada kalış (HALE) sınıfı Akıncı Taarruzi İHA projesi. Akıncı İHA Projesi kapsamında 5 ton ağırlığında, 900 kg faydalı yük, 450 kg dahili faydalı yük taşıyabilecek bir İHA hayata geçiriliyor. Tamamen yerli imkânlarla üretilecek olan Akıncı, daha etkili füze ve akıllı bombaları üzerinde taşıyabilecek.
Birçok yeni teknolojiyi üzerinde barındıracak olan Taarruzi İHA Akıncı'nın 2019'un ilk çeyreğinde gökyüzüyle buluşması hedefleniyor.
AKINCI TAARRUZİ İHA TEKNİK ÖZELLİKLERİ:
Havada Kalış:24 Saat
İrtifa: 40.000 Feet
Faydalı Yük: 1.350 Kg (900 kg Harici – 450 kg Dahili)
Kalkış Ağırlığı: 4.5 Ton
Kanat Açıklığı: 20 mt
Motor: 2×450 Hp Turboprop (opsiyon 750 Hp + 240 Hp)
Veri Ağı: LOS\SATCOM
Radar: Milli AESA (Hava/SAR)
Elektronik Harp: Elektronik Destek Podu
Silahlar: MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Hassas Güdüm Kiti (HGK), Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Teber-82, Gökdoğan Füzesi, Bozdoğan Füzesi, SOM-A,
MUHAREBE KOŞULLARINA GÖRE YAPILDI
Sungur ailesinin iki geliştirilmiş İHA'sından Aksungur TUSAŞ tarafından 18 ayda tamamlandı. İHA Aksungur ismini ise saatte 180 kilometre hızla uçan Doğan cinsi kuştan aldı. ANKA Sistemi ile benzer aviyonik mimariye ve 750 kg yüksek faydalı yük taşıma kapasitesine sahip Aksungur, en zorlayıcı muharebe koşullarına yönelik inşa edildi.
40 bin feet irtifaya çıkabilen ve 40 saate kadar havada kalabilen Aksungur, en zorlu operasyonların tamamlanabilmesine imkan veren motor yapısına da sahip bulunuyor.
Aksungur, 170 beygirlik turbo dizel çift motor ile yüksek yerlilik oranına da sahip. Tam otonom olarak operasyon yürütebilen İHA, çift yedekli otomatik uçuş kontrol sistemi, otomatik kalkış ve iniş sistemi, elektrik güç üretim sistemi ve şifrelenmiş sayısal veri linki ile uçuyor.
İLK TESLİMATLARI BAŞLIYOR!
Savunma Sanayi Başkanı tarafından yapılan teslima açıklamasının ardından en çok merak edilen konu Faz - 2 nin Atak helikopterden farkı ve Faz-2 nin teknik özellikleri oldu.
ATAK FAZ-2 ÖZELLİKLERİ
T-129 ATAK helikopterinin diğer ATAK helikopterlerinden temel olarak fazla farklılıkları bulunmamaktadır. Sadece diğer helikopterlerde olmayan bazı özellikler kazandırılmış ve bazı yeni özellikler eklenmiştir.
İşte o özelliklerden bazıları:
- Atak Helikopter Faz-2'de 9681 V/UHF Radio (Yüksek/çok Yüksek Bant Telsizi) var.
- Faz-2 de RWR (Radar İkaz Sistemi) bulunmakta.
- Radyo Sinyal Karıştırıcısı ( RFJ ) - LWR olarak biline Lazer İkaz Sistemi vardır.