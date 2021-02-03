Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

Uzun süredir 5 binin altına düşmeyen vaka sayılarının ele alınacağı toplantıda, mutasyon vakalarının da görüşülmesi bekleniyor.

7 BİN 795 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF

Türkiye'de 2 Şubat'ta 140 bin 120 COVID-19 testi yapıldı, 7 bin 795 kişinin testi pozitif çıktı, 120 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 630 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 8 bin 639 kişinin COVID-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 379 bin 70'e yükseldi.

AŞILAMA DEVAM EDİYOR

"COVID-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında, 14 Ocak'ta sağlık çalışanlarından başlanan aşılama çalışmalarına devam ediliyor.

Bu kapsamda, aşılanan kişi sayısı 2 milyon 282 bin 767'ye ulaştı. Sağlık Bakanlığı, aşılananların sayısını anlık olarak covid19asi.saglik.gov.tr adresinde güncelliyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KISITLAMA AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından millet seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, toplantıda COVID-19 salgınıyla ilgili değerlendirmeleri ayrıntılı bir şekilde yaptıklarını söylemişti.

Erdoğan, "Vakaların belirli bir sayının altına düşmesiyle birlikte esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli olarak gevşetilmesiyle ilgili takvimi de başlatmayı planlıyoruz." demişti.

Başkan Erdoğan, toplantıda yüz yüze eğitimle ilgili de önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Tüm çaba ve gayretlerinin çocukları okullarıyla sağlıkla ve güvenle buluşturmak olduğunu belirten Selçuk, bundan dolayı her gün ve bazen günde birkaç kez dünyadaki ve Türkiye'deki bilimsel verileri ve raporları gözden geçirdiklerini söyledi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

15 ŞUBAT'TA KÖY OKULLARI VE ANAOKULLARI AÇILACAK

Alınan kararlara göre, köy okulları tüm kademelerde 15 Şubat'ta yüz yüze ve tam zamanlı olarak açılacak. 15 Şubat'ta anaokulları da tam zamanlı olarak açılacak.

1 Mart'tan itibaren özel gereksinimli öğrenciler için özel eğitim okulları ve sınıflar eğitim vermeye başlayacak. Okullar, sınav döneminde olan 8. ve 12. sınıf öğrencileri için kapılarını açacak.

Yine aynı tarihte ilkokullar tüm sınıf düzeyleriyle açılacak. Öğrenciler eğitimlere seyretilmiş şekilde haftada 2 gün devam edecek.

VELİ KARARINA BAĞLI OLACAK

Öğrencilerin okullarda yüz yüze eğitime katılımları geçen dönemde olduğu gibi yine velilerin kararına bağlı olacak.

İllerdeki karara göre farklı sınıf düzeyleri ve okul kademelerinde kararlar alınabilecek. Öğrenme kayıplarının giderilmesi için kapsamlı bir programa başlanacak.