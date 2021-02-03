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    • 03.02.2021 10:56
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    Üniversitelerde bahar dönemi için flaş gelişme! ? Üniversitelerde olacak mı?

    ? Üniversitelerde olacak mı? Üniversitelerde bahar dönemi için geri sayım yaşanırken, milyonlarca öğrencinin en merak ettiği konu ise yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağı oldu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığından üniversitelerde 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesine ilişkin "acil görüş" bildirilmesini istedi. Bu gelişmenin ardından üniversiteler açılacak mı sorusu gündem oldu!

    takvim.com.tr
    Üniversitelerde bahar dönemi için flaş gelişme! Üniversiteler açılacak mı?

    Üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı? Üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 bahar dönemi için heyecan dorukta. Öğrencilerin uzun süredir üniversitelerin yüz yüze eğitime geçmesi yönünde talepleri bulunuyordu. YÖK'ten gelen flaş haber ise üniversite öğrencilerini heyecanlandırdı. Peki üniversiteler açılacak mı?

    ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığından üniversitelerde 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesine ilişkin "acil görüş" bildirilmesini istedi.

    YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığına gönderilen yazıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını ile mücadele kapsamında başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca alınması gereken tedbirlere ilişkin çeşitli düzenlemeler yapılarak uygulamaya konulduğu belirtildi.

    SAĞLIK BAKANLIĞINDAN GÖRÜŞ İSTENDİ

    Yazıda, YÖK tarafından, küresel salgın nedeniyle yükseköğretim kurumlarının 2020-2021 eğitim ve öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren başlatılmasına karar verilerek örgün eğitim müfredatının, yüzde 40'a kadarının uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılabilmesi ve karma öğretim uygulayabilmeleri için üniversitelere geniş bir alan bırakıldığı hatırlatıldı.

    YÖK'ün yazısında, "Sağlık Bakanlığının tedbir maksatlı yönlendirmeleri önem arz ettiğinden yükseköğretim kurumlarında 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesi konusuna ilişkin görüşün acil olarak bildirilmesi" istendi.

        YÖK BAŞKANI SARAÇ'TAN YÜZ YÜZE ÖĞRETİM DEĞERLENDİRMESİ

        Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Sağlık Bakanlığının üniversitelerde bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesine ilişkin tedbir maksatlı yönlendirmelerinin, öğrenciler ve akademisyenlerin sağlığı açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

        Başkan Saraç, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yükseköğretim kurumlarımızda 2020-2021 bahar döneminde 'yüz yüze öğretime geçilmesine ilişkin görüşlerini almak üzere' Sağlık Bakanlığımıza bir yazı gönderdik. Sağlık Bakanlığının tedbir maksatlı yönlendirmeleri siz değerli öğrencilerimizin ve hocalarımızın sağlığı için büyük önem taşıyor." ifadesini kullandı.

        KILAVUZ HAZIRLANDI!

        Yükseköğretim Kurulu üniversitelerin yüz yüze eğitime başladığında gerekli tedbir ve önlemlerin alınabilmesi için " Küresel Salgın Bağlamında Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Kılavuzu" hazırladı. Kılavuzda yer alan bilgilere göre öğrenciler sınıflarda 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde oturma şekli planlanacak.

        Sosyal mesafeye uygun olarak dersliklerde öğrenciler arasında 1 metre mesafe bırakılacak. Sınıf girişlerinde hijyen kurallarını bilgilendirici afişler, görsel materyaller yer alacak. Ortak kullanım alanlarından olan yemekhane, spor salonu, kampüs derslik gibi alanlar periyodik olarak temizlenecek.
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