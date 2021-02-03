Samsun'da 7 milyon makaron ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube ekipleri, İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi'nde bir iş yerinde gümrük kaçağı ürünler bulunduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, adrese operasyon düzenledi.

İş yerinin deposunda arama yapan ekipler, diğer ürünlerin arkasına gizlenmiş yaklaşım 7 milyon makaron ele geçirdi. İşletme sahibi hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.

Miktarın, Karadeniz Bölgesi'nde bugüne kadar ele geçirilen en büyük miktar olduğu açıklandı.