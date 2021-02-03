MSB sözleşmeli er sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı. personeltemin.msb.gov.tr adresinden öğrenilebilen 2021 PERTEM MSB sözleşmeli er sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Yapılan duyuruya göre; iki grup halinde yapılacak sınavların ardından; evrak kabulü, fiziki değerlendirme, fiziki yeterlilik testi ve mülakatlar gerçekleştirilecek. İşte MSB sözleşmeli er sonuçları!
MSB SÖZLEŞMELİ ER SONUÇLARI SORGULAMA!
Aşağıdaki bağlantıdan MSB sözleşmeli er sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.
SÖZLEŞMELİ ER SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
SINAVLAR NASIL YAPILACAK?
1. Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Temini faaliyeti;
a. 08 Şubat-22 Mart 2021 tarihleri arasında Personel Temin Dairesi Başkanlığı Cebeci/ANKARA yerleşkesinde,
b. 29 Mart-16 Nisan 2021 tarihleri arasında MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA yerleşkesinde icra edilecektir.
2. Seçim aşamasına planlanan adaylar gruplar halinde sınavlara çağrılacaktır;
a. Birinci Grup Adaylar; 08 Şubat-22 Mart 2021 tarihleri arasında sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte sınavlara girecektir. (Sosyal mesafenin korunması ve yoğunluk yaşanmaması açısından adayların belirtilen saatte sınav yerinde bulunması önem arz etmektedir.)
b. İkinci Grup Adaylar; 29 Mart-16 Nisan 2021 tarihleri arasında sınavlara girecektir. Aday değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasını müteakip çağrı ilanları ileri bir tarihte yapılacak olup, sınav tarihleri sorgulama sayfasında ayrıca belirtilecektir.
3. Seçim aşaması faaliyetleri bir gün sürecektir.
4. Seçim Aşamaları;
a. Evrak Kabul,
b. Fiziki Değerlendirme (Boy ve kilo oranlarının kontrolü),
c. Fiziki Yeterlilik Testi,
ç. Mülakat,
d. Hastane sevk aşamalarından oluşmaktadır.