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    • 03.02.2021 17:21
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    'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

    'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

    Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, önceki dönemlerde terör örgütü DEAŞ içerisinde silahlı faaliyet yürüten ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

    Drone destekli ekiplerinin katılımıyla kent merkezi ile ve ilçelerinde 5 adrese yapılan eş zamanlı baskında 5 şüpheli yakalandı.

    Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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