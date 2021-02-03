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    Pandemide zengin ve yoksul bir kez daha ortaya çıktı: Bir tarafta kaçak toplananlar diğer tarafta otel kapatanlar...

    Pandemide zengin ve yoksul bir kez daha ortaya çıktı. Kurallara uyum konusunda bile ayrıcalık tanındı. Kaçak olarak toplanan vatandaşları, polis dürümcü kılığında bastı. Otel kapatan ünlülere ise kimse ses çıkarmadı.

    İşte dürüm bu

    İstanbul Fatih'te amatör spor kulübü lokalinde yasak olmasına rağmen çeşitli iskambil ve okey oynadıkları belirlenen 25 kişi hakkında işlem yapıldı. Polis, otomatik demir kapı ile kapalı lokalin kapılarını 'Dürüm siparişi getirdik' diyerek açtırdı.

    Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş büro ile Güvenlik Büro ekipleri, alınan ihbarları değerlendirerek, dışında tabela bulunmayan içeride ise Öz İskenderpaşa Spor Kulübü Derneği yazılı tabela bulunan lokalde denetim yapmak istedi. Ekipler akşam saatlerinde girmek istedikleri otomatik demir kepenk ile kapalı işyerinin kapısını açtırmak için farklı bir yöntem izledi.

    SİPARİŞİ GETİRDİM
    İki     polis, yakındaki bir fırından pide yaptırarak bunu dürüm halinde paket edilmesini sağladıktan sonra kapı yanındaki pencereye yaklaşarak, "Siparişinizi getirdim" diye seslendi. Kısa süre sonra otomatik demir kapı açılınca ekipler içeri girdi. Polis ekipleri, içeride sadece biri maskeli, 25 kişiyi çeşitli oyunlar oynadığı sırada enseledi.

        Polisler, şüphelilerden maskelerini takmalarını istedi. Her birine Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet ettikleri gerekçesiyle idari para cezası kesti.

        Herkesin 'Rambo' diye seslendiği 80 yaşındaki bir kişi denetim ve yasakların gereksiz olduğunu ima ederken, "Şimdi bu millet ne yapacak? nereye gidecek? Ne yasağı, İngiltere, ne yaptı? "Herkesi serbest bıraktı Ölen ölür, kalan kalır" dedi.

        MASKE-MESAFE SIFIR
        Pandemi yasakları, sosyeteyi etkilemedi. Parası olanlar, otellere yerleşti. Sabahlara kadar eğlendi. 31 Ocak 1983 doğumlu olan Belçim Bilgin de modaya uydu. Yakın dostlarını son dönemin popüler adresi olan Sultanahmet Hagia Mansions İstanbul adlı mekanda hafta sonu ağırladı. Bunun için tam 8 oda tutan Bilgin, konaklama ve yemek karşılığında doğum günü için yaklaşık 50 bin TL ödedi.

            Bilgin ve arkadaşlarının otelde toplanmadan önce virüs testinden geçtiği öğrenildi. Otelde geceleyen ekip, sabaha kadar eğlendi. İçkiler su gibi gitti. Bu eğlence gecesine ait fotoların sosyal medyada paylaşılması, pandemi süresinde evde olan ve sosyal alanlara gidemeyen vatandaşların tepkisini çekti:

            NEYİN KAFASI
            Vatandaşlar evden kafasını dışarı çıkaramazken çılgın eğlencenin düzenlenmesine tepki gösterenler kadar "Kime ne" diyenler de oldu:
            Doğum gününe ait fotoğraflara "İnanılır gibi değil... İnsanlar evlerinde durmaktan kafayı yemiş durumda. Esnaf kan ağlıyor ancak topluma örnek olması gereken ünlüler doğum günü partileri yapıyor ve fotoğraf paylaşmaktan geri kalmayacak kadar da eminler kendilerinden" yorumları yapıldı. Bazılarının da "Fotoğraflar güncel değildir inşallah. Bu yasaklar kimine var kimine yok" ifadeleri yer aldı.
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            Haberler Güncel Pandemide zengin ve yoksul bir kez daha ortaya çıktı: Bir tarafta kaçak toplananlar diğer tarafta otel kapatanlar...