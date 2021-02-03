Pandemide zengin ve yoksul bir kez daha ortaya çıktı: Bir tarafta kaçak toplananlar diğer tarafta otel kapatanlar...

NEYİN KAFASI

Vatandaşlar evden kafasını dışarı çıkaramazken çılgın eğlencenin düzenlenmesine tepki gösterenler kadar "Kime ne" diyenler de oldu:

Doğum gününe ait fotoğraflara "İnanılır gibi değil... İnsanlar evlerinde durmaktan kafayı yemiş durumda. Esnaf kan ağlıyor ancak topluma örnek olması gereken ünlüler doğum günü partileri yapıyor ve fotoğraf paylaşmaktan geri kalmayacak kadar da eminler kendilerinden" yorumları yapıldı. Bazılarının da "Fotoğraflar güncel değildir inşallah. Bu yasaklar kimine var kimine yok" ifadeleri yer aldı.