Pandemide zengin ve yoksul bir kez daha ortaya çıktı: Bir tarafta kaçak toplananlar diğer tarafta otel kapatanlar...

İstanbul Fatih'te amatör spor kulübü lokalinde yasak olmasına rağmen çeşitli iskambil ve okey oynadıkları belirlenen 25 kişi hakkında işlem yapıldı. Polis, otomatik demir kapı ile kapalı lokalin kapılarını 'Dürüm siparişi getirdik' diyerek açtırdı.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş büro ile Güvenlik Büro ekipleri, alınan ihbarları değerlendirerek, dışında tabela bulunmayan içeride ise Öz İskenderpaşa Spor Kulübü Derneği yazılı tabela bulunan lokalde denetim yapmak istedi. Ekipler akşam saatlerinde girmek istedikleri otomatik demir kepenk ile kapalı işyerinin kapısını açtırmak için farklı bir yöntem izledi.
SİPARİŞİ GETİRDİM
İki polis, yakındaki bir fırından pide yaptırarak bunu dürüm halinde paket edilmesini sağladıktan sonra kapı yanındaki pencereye yaklaşarak, "Siparişinizi getirdim" diye seslendi. Kısa süre sonra otomatik demir kapı açılınca ekipler içeri girdi. Polis ekipleri, içeride sadece biri maskeli, 25 kişiyi çeşitli oyunlar oynadığı sırada enseledi.