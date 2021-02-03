Dünya, COVİD-19'a yenildi. Bilim adamları ise salgını bitirecek aşı çalışmalarına kilitlendi. Şimdiye kadar 5 aşının 'Faz' çalışmaları bitti. Acil kullanım onayı alan aşıların, yüzlerce ülkede uygulamasına geçildi.
Ancak herkes, faz çalışmasının ne anlama geldiğini merak etti. İstanbul Tıp Fakültesi Acil Dahiliye Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Erk, TAKVİM okuyucularına özel bilgiler verdi.
FAZ 0: Aşılar öncelikle hayvanlar üzerinde deneniyor. Herhangi bir yan etki göstermezse, klinik çalışmalara devam ediliyor ve Faz 1 aşamasına geçiliyor.