

FAZ 3: En kritik aşamayı oluşturuyor. Burada aşı, binlerce kişi üzerinde deneniyor. Aşının etkisi ve güvenilirliği işbirliği yapılan ülkelerde test ediliyor. Hastalığa karşı ne düzeyde koruma sağladığı bu süreçte ortaya çıkıyor. Örneğin Pfizer/BioNTech aşısı, tüm dünyada 44 bin kişide test edildi. Güvenilir olduğu kanıtlandı ve bilimsel dergide yayınlandı. Aşılar güvenli olarak kabul edilip onaylandıktan sonra FAZ 4 aşamasına geçiliyor.