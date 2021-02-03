Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 03.02.2021 09:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.02.2021 09:55
    ABONE OL

    ekranı erişime açıldı mı? ne zaman başlayacak? ne kadar olacak?

    2021 YKS için heyecan dorukta. Milyonlarca gencin giriş yapacağı ve başarılı olmak için ter dökeceği 2021 YKS sınavına kısa bir süre kaldı. Öğrenciler ve aileler de ne zaman başlayacak sorusuna şimdiden yanıt arıyor. Bir diğer merak edilen konu ise başvuru ücreti oldu.

    YKS başvuru ekranı erişime açıldı mı? 2021 YKS başvuru ne zaman başlayacak? YKS başvuru ücreti ne kadar olacak?

    YKS başvuru ne zaman başlayacak? 2021 YKS başvuru ekranı merakla bekleniyor. YKS başvuru döneminin başlamasıyla milyonlarca kişi işlemlerini tamamlayarak sınavlar için kayıt yaptıracak. Adayların bölümlerine göre girecekleri sınav değişiklik gösterecek. Peki, 2021 YKS başvuru ne zaman başlayacak?

    YKS BAŞVURU NE ZAMAN?

    YKS oturumlarının başvuruları 4 Şubat-2 Mart 2021 tarihleri arasında alınacak. Bu oturumların geç başvuruları ise 17-18 Mart tarihlerinde yapılacak.

    YKS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

    YKS başvuruları, ÖSYM AİS mobil uygulaması veya "http://ais.osym.gov.tr" üzerinden "e-Devlet ile kayıt ol" seçeneğine tıklayarak yapılabilecek. Adayların e-Devlet kayıtları için PTT şubelerinden e-Devlet şifrelerini temin etmeleri gerekiyor.

    Adaylar, ayrıca bireysel olarak yapacakları sınav başvurularında, sistemdeki fotoğrafı, varsa T.C. kimlik kartındaki fotoğrafı ile başka herhangi bir işlem gerekmeksizin otomatik olarak güncelleyecek. YKS'nin ilk oturumu olan temel Yeterlilik Testi, 26 Haziran'da, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi'nin (YDT) 27 Haziran'da gerçekleştirilecek.

    Adayların hangi başvuru platformunu tercih ederlerse etsinler HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor.

        2021 YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

        YKS başvuru ücreti konusunda açıklamanın ise başvuru başlangıç tarihinde yayımlanacak başvuru kılavuzunda yapılması bekleniyor.

        Geçtiğimiz yıl YKS başvuru ücreti her bir oturum için 70 lira olarak açıklanmıştı Geç başvuru ücreti ise 105 lira olmuştu.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel YKS başvuru ekranı erişime açıldı mı? 2021 YKS başvuru ne zaman başlayacak? YKS başvuru ücreti ne kadar olacak?