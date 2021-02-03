YKS başvuru ekranı erişime açıldı mı? 2021 YKS başvuru ne zaman başlayacak? YKS başvuru ücreti ne kadar olacak?

Adaylar, ayrıca bireysel olarak yapacakları sınav başvurularında, sistemdeki fotoğrafı, varsa T.C. kimlik kartındaki fotoğrafı ile başka herhangi bir işlem gerekmeksizin otomatik olarak güncelleyecek. YKS'nin ilk oturumu olan temel Yeterlilik Testi, 26 Haziran'da, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi'nin (YDT) 27 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Adayların hangi başvuru platformunu tercih ederlerse etsinler HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor.