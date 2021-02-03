YKS başvuru ekranı erişime açıldı mı? 2021 YKS başvuru ne zaman başlayacak? YKS başvuru ücreti ne kadar olacak?

YKS başvuru ne zaman başlayacak? 2021 YKS başvuru ekranı merakla bekleniyor. YKS başvuru döneminin başlamasıyla milyonlarca kişi işlemlerini tamamlayarak sınavlar için kayıt yaptıracak. Adayların bölümlerine göre girecekleri sınav değişiklik gösterecek. Peki, 2021 YKS başvuru ne zaman başlayacak?
YKS BAŞVURU NE ZAMAN?
YKS oturumlarının başvuruları 4 Şubat-2 Mart 2021 tarihleri arasında alınacak. Bu oturumların geç başvuruları ise 17-18 Mart tarihlerinde yapılacak.
YKS BAŞVURU NASIL YAPILIR?
YKS başvuruları, ÖSYM AİS mobil uygulaması veya "http://ais.osym.gov.tr" üzerinden "e-Devlet ile kayıt ol" seçeneğine tıklayarak yapılabilecek. Adayların e-Devlet kayıtları için PTT şubelerinden e-Devlet şifrelerini temin etmeleri gerekiyor.
Adaylar, ayrıca bireysel olarak yapacakları sınav başvurularında, sistemdeki fotoğrafı, varsa T.C. kimlik kartındaki fotoğrafı ile başka herhangi bir işlem gerekmeksizin otomatik olarak güncelleyecek. YKS'nin ilk oturumu olan temel Yeterlilik Testi, 26 Haziran'da, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi'nin (YDT) 27 Haziran'da gerçekleştirilecek.
Adayların hangi başvuru platformunu tercih ederlerse etsinler HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor.